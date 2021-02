La conselleria de Territorio y Energía del Govern balear y Red Eléctrica Española están tratando de cerrar una alternativa técnica que permita evitar la construcción del aparatoso tendido de alta tensión proyectado a través de la zona protegida de es Fornàs, con torres metálicas de hasta 60 metros de altura. Técnicos de la dirección general de Energía del Govern y de la citada empresa estatal están manteniendo encuentros y realizando visitas sobre el terreno para tratar de confirmar la viabilidad de una de las posibilidades que se barajan: no construir ningún tendido nuevo -o, al menos, de gran longitud- y aprovechar los ya existentes para canalizar el fluido eléctrico desde la subestación Torrent, cerca de Vila, hasta la de Sant Antoni.

Así lo confirmó el director general de Energía del Govern, Joan Groizard, quien advirtió de que aún no hay ninguna decisión adoptada y evitó confirmar ninguna hipótesis «para no generar expectativas o falsas alarmas» si luego éstas no se materializan. En todo caso, sí garantizó que el proyecto de es Fornàs tal y como está actualmente redactado no se llevará a cabo: «El compromiso que asumió el conseller Marc Pons de no aprobar ese proyecto durante esta legislatura sigue en pie. No se aprobará tal y como está mientras estemos nosotros» en el Ejecutivo, recalcó Groizard.

«Riesgo de un cero de tensión»

Paralelamente, tanto el Govern como Red Eléctrica insisten en otro factor que han destacado en todo momento: la necesidad de que la isla de Ibiza incremente su capacidad de transporte de energía, dado que «el consumo de energía se ha disparado mucho más que en las otras islas y ha superado todas las proyecciones que hace el Ministerio de cara al futuro», señaló. Groizard explicó que «hay un riesgo real de que la isla se quede a oscuras, se produzcan un cero de tensión».

Las partes implicadas están estudiando todas las posibilidades, «una de ellas pasa por replantear o reforzar el sistema de transporte [de energía] que hay ahora mismo». Actualmente hay una línea que, procedente del sur de la isla, se dirige hacia Sant Antoni. «No estamos hablando de reforzar sólo esa línea, sino todo el sistema de transporte en general», explicó el director general, quien comparó la red de distribución eléctrica de la isla con un sistema de tuberías: «Si refuerzas una parte, el resto queda reforzado». En caso de que no hubiera más remedio que construir un nuevo tendido o parte de él, «no tendría el impacto del que se había proyectado», reiteró.

Presentación en enero

Técnicos de Red Eléctrica y el Govern están trabajando no sólo con planos, sino también sobre el terreno, para comprobar si es factible el refuerzo del conjunto de la red para evitar el nuevo tendido de es Fornàs. Aunque el director general destacó en todo momento que aún no hay nada decidido, lo cierto es que anunció para el mes de enero la presentación de la alternativa que se escoja. Acto seguido, se someterá a debate y discusión.

Tanto el Consell de Ibiza como los ayuntamientos afectados están al tanto de los planes de las administraciones.

Sin embargo, aunque Red Eléctrica y el Govern alumbren una alternativa pactada, ésta deberá recibir el visto bueno del Ministerio de Industria y Energía, pues al fin y al cabo Red Eléctrica Española se limita a ejecutar las líneas que le marca la Planificación del Sistema Eléctrico Nacional, aprobada por el Consejo de Ministros. Dado que en dicho plan figura el tendido de es Fornàs, la citada empresa deberá convencer al Gobierno de que hay una alternativa técnica válida para sustituir esa línea por otro proyecto menos impactante.

En todo caso, la conselleria que dirige Marc Pons quiere que este acuerdo para evitar el tendido de es Fornàs sea sólo un paso previo a una verdadera política de energías renovables que permitan abastecer la demanda de suministro eléctrico que hay en la isla de Ibiza.

Según los datos de la conselleria, actualmente el porcentaje de energías limpias que tiene Balears sobre el total de producción eléctrica es del 2%, pero en Ibiza es del 0%. La pretensión del Govern es que las Pitiusas alcancen al menos el mismo nivel de Balears, que así y todo está muy lejos de la media nacional, donde casi el 40% de la energía producida procede de fuentes renovables, según los últimos datos.

Para ello, el Govern ya está tramitando cuatro o cinco proyectos de pequeños parques solares en las Pitiusas, que en breve saldrán a exposición pública y que están siendo impulsados por empresarios de Ibiza, de Mallorca y de otras partes.