­En la isla donde se desembolsan alegremente 500 euros por ocupar una balinesa en la playa, Osmane sobrevive con 420 euros al mes. «¿Por qué estás serio?», le pregunta Ester, una de las voluntarias de Cruz Roja que cada jueves y viernes reparten alimentos entre los más necesitados de la isla, entre ellos este maliense de 42 años de edad. «Porque estoy triste. Estoy mal, ya sabes mi situación», le responde. Osmane ha llegado a la sede de la ONG con una carretilla portátil en la que coloca las dos bolsas con comida no perecedera que le entregan cada dos semanas.

No podría llevarlas en la mano porque cojea desde que el 6 de marzo de 2015 (recuerda con exactitud la fecha que marcó un punto y aparte en su vida) una apisonadora, «que pesaba 3.500 kilos», le aplastó el pie izquierdo mientras trabajaba en ses Salines. No fue indemnizado porque, según comenta, la empresa para la que trabajaba no le tenía asegurado. Es la isla del lujo, pero también de la precariedad laboral.

Más que mal, las cosas le van fatal a Osmane si se echa mano a la calculadora: percibe una ayuda de 420 euros de los servicios sociales municipales, pero paga 670 euros por vivir en una casa que en la actualidad está ocupada por otros cinco hombres: «El día 14 cobré esa cantidad y ya no me queda ni un céntimo», afirma. Llegó a España en 1998 tras recorrer el norte de África de lado a lado. De Malí fue a Níger, de allí a Argelia, para pasar luego a Libia y entrar posteriormente en Túnez, donde subió en un avión con destino a Casablanca. En autobús fue desde esa ciudad hasta Tánger y Tetuán: «Y luego salté la valla de Ceuta, que por entonces era pequeña».

Las voluntarias de Cruz Roja atienden unos 70 casos como este -igual o más dramáticos- cada jueves (cuando acuden a la sede de la avenida de España los derivados desde los servicios sociales de los consistorios) y cada viernes (cuando atienden a quienes selecciona la trabajadora social de Cruz Roja). Están endurecidas, aguantan el tipo, tienen callo tras tratar semanalmente a gente desesperada, que vive al límite. Como Samira, una marroquí de 47 años que reside en la isla desde hace 17. Su marido trabajó en la construcción hasta que, en 2008, explotó la burbuja del ladrillo y engrosó las filas del desempleo. No volvió a trabajar. Pasó siete años en el paro, hasta su jubilación. Ella no tiene empleo, aunque el pasado verano limpió un hotel durante cuatro meses. Se las apañan con 700 euros del retiro de su marido, que dan para poco cuando a final de mes liquidan los 650 euros del alquiler más el agua y la electricidad.Sola con cuatro hijos

Sola con cuatro hijosLa pareja y sus hijos de 11 y 16 años comen con las bolsas de alimentos que cada siete días les dan en Cruz Roja. También reciben vales que les permiten adquirir comida perecedera en el supermercado Eroski. Tienen otros dos hijos que estudian en Salamanca y en Palma gracias a becas y a base de trabajar cada verano. El mundo al revés, si antes eran ellos los que mandaban dinero a la familia de su tierra natal, ahora les envían desde allí ropa y cualquier otra cosa que necesiten.

Carmen Sánchez, una de las voluntarias que distribuyen los alimentos, rellena de extranjis cada bolsa (que ya pesa unos 15 kilos) con botellas de aceite o de leche, turrones o arroz. En las que se lleva Rocío cuela una bolsa de polvorones, un pan, un kilo de azúcar, todo lo que puede porque sabe que esa mujer lo necesita. Con 31 años de edad, Rocío ha vivido deprisa. Lleva trabajando desde los 13 años, desde que llegó a la isla procedente de su Alcalá de Guadaíra (Sevilla) natal. Tiene cuatro hijos: uno de 16 meses y el resto de 9, 11 y 14 años. Y en estos momentos los saca adelante ella. Sola. Su marido lleva dos años en prisión y aún le quedan ocho meses para salir de allí y para que -al menos en eso confía ella- comience a mejorar su situación económica, que ahora es poco menos que calamitosa: recibe 426 euros de ayuda de los servicios sociales de un municipio y 500 euros por orfandad, pues dos de sus hijos son de su anterior pareja, que falleció. Pero en el alquiler se le van 600 euros (750 euros cuando llega el verano) más unos 90 euros más en luz y agua.

El pasado estío trabajó de camarera de piso en un hotel: «Fue lo comido por lo servido, porque para ir a trabajar me gastaba 600 euros en una niñera». Cuando su pareja fue encarcelada, tuvo que ir a vivir a una casa de acogida en Mallorca (porque no la hay en Ibiza) junto a sus tres hijos y el que estaba por llegar: «Tenía bulimia nerviosa, necesitaba comer, pero por la noche me retiraban la comida. Me tuvieron que sacar al niño a los ocho meses porque no crecía».

«La necesidad»

«La necesidad»«La necesidad». Con esas dos palabras resume la ibicenca Teresa por qué ha decidido acudir por primera vez a Cruz Roja. Trabajó durante cinco meses como camarera de piso y ahora «no llega» su subsidio. Lo que sí le llega cada mes son los 600 euros del alquiler (agua y electricidad aparte) y los 100 euros que mensualmente abona por la terapia de su hijo, que tiene síndrome de Asperger. Y lo hace sola, pues está divorciada desde hace un año. «No me llega el dinero», asegura. Ahora acepta cualquier empleo por horas que le propongan. Cuando trabajó el pasado verano ganó unos 1.200 euros al mes, de los que 300 a 350 euros eran para la cuidadora de su hijo.

José Benito, bilbaíno de 56 años, confía en no tener que volver por Cruz Roja en enero. Cree que entonces se habrá solucionado su situación y podrá cobrar el paro para afrontar el alquiler de 300 euros por su habitación. A finales de octubre acabó su contrato en el aeropuerto, donde recogía maletas. Peor le fue el año pasado, cuando solo fue contratado cuatro meses, las penurias se prolongaron más tiempo y los servicios sociales le tuvieron que «echar una mano» para liquidar el alquiler mensual, lo que cuestan cuatro desayunos con caviar y ostras en uno de los hoteles de lujo de Ibiza.Dos años sin pagar el alquiler

Dos años sin pagar el alquilerDos infartos, dos hijos (uno de ellos drogadicto), 50 años de edad. Hace casi dos años que R. no paga los 500 euros del alquiler. Podría ser desahuciada en cualquier momento. Ha pedido ayuda a las administraciones, pero no la recibe porque aún no se ha separado ni divorciado legalmente, proceso que acaba de iniciar. Solo le abonan la luz y el agua. Se lleva las bolsas de comida en un carrito.

En teoría, a las 12 de la mañana finaliza el reparto de comida en Cruz Roja, pero aún hay 11 personas esperando a la entrada. Nadie, ningún voluntario, rechista. La siguiente es una mujer brasileña en paro. Su familia vive de los 426 euros que su marido recibe de ayuda social. Esa cantidad se esfuma en cuanto pagan los 550 euros de alquiler por un piso de una sola habitación. Junto a ellos duerme su hijo de seis años de edad. En la isla que tantos récords de visitantes batió el pasado verano, ni la fortuna ni la riqueza se repartió entre todos sus habitantes: es la primera vez que estos brasileños se ven abocados a solicitar alimentos a Cruz Roja para sobrevivir.

Con los Reyes a la vuelta de la esquina, las voluntarias también gestionan el reparto de juguetes. «Pues vaya», suspira desilusionada una madre cuando le dicen que, de sus tres hijos, solo el bebé tendrá un regalo, pues los otros dos, de 13 y 15 años, son demasiado mayores. Pero lo que más le preocupa es que le den suficientes potitos. Se tranquiliza cuando le cuentan que hay media docena en una de las tres bolsas que le han dado. Las voluntarias le preguntan si necesita ayuda para llevar semejante carga, pues además arrastra el cochecito de su niño: «Ya llegaré». La necesidad, que borra vergüenzas y dota de superpoderes.