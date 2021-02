Mantener el secreto ha sido difícil. Muy difícil. Imposible, de hecho. Pero a los alumnos del colegio Torres de Balàfia, en Sant Llorenç, no les importó. Recibieron los regalos de sus amigos invisibles con toda la ilusión del mundo. Eso, y el chocolate de después del intercambio de presentes, es toda una tradición en el centro, que hace unos años decidió que no valía la pena gastar «energía y materiales» en talleres para decorar el centro -«al fin y al cabo no estamos aquí en Navidad», apunta la directora- y que era mucho mejor destinar la inventiva a crear regalos para los demás.

Así, ayer la clase de ´Els Llamps´ entregó a los escolares de ´Els pros de la ciència´ unos kits de ciencia elaborados por ellos mismos. Los más pequeños, ´L´arc de Sant Martí´, prepararon con cariño para los más mayores, ´Els inventors peripatètics´, que este año se irán de viaje de fin de curso, unos monederos y unas tarjetas para identificar sus maletas. Estos últimos regalaron a ´Els Llamps´ un juego memory y decoración navideña para la clase. Por último, ´Els pros de la ciència´ repartieron entre los más pequeñines un juego de memoria, que tiene como objetivo facilitar el aprendizaje de lectoescritura, y unos graciosísimos muñecos de nieve hechos con calcetines.

Todos sonrieron al recibir sus presentes antes de participar en la merienda popular, que desbordó de chocolate las sonrisas de los más aficionados al dulce. El chocolate también fue uno de los protagonistas de la fiesta de Navidad del colegio Santa Gertrudis, que alumnos y familias degustaron después del intenso concierto de villancicos. Estaba previsto celebrarlo al aire libre, pero el cielo amenazaba lluvia y finalmente se celebró en el gimnasio, que estaba abarrotado. La mañana concluyó con un mercadillo solidario en el que los escolares vendieron los adornos preparados por ellos mismos días antes: árboles de cartón, piñas decoradas, muñecos de nieve de papel, fotos, calcetines...

En el colegio Sa Blanca Dona se arriesgaron. A pesar del cielo, salieron a cantar al patio. Ocho villancicos interpretados por todos los escolares del centro, los de Infantil, los de Primaria y también los del aula de educación especial: ´Amb la llum del far´, ´Little snowflake´, ´Bon Nadal´, ´És Nadal´... Un concierto que los entregados padres siguieron emocionados. Algunos docentes bromeaban con la necesidad, incluso, de controlarlos para que no se abalanzaran sobre los cantantes cual fans en la primera fila de un megaconcierto.

América del Sur en un árbol

Las familias aprovecharon la visita al colegio de Vila para ver de cerca la decoración navideña que habían preparado sus hijos. Toda ella ambientada en el América del Sur, que protagonizará este año la semana cultural del centro. El árbol de Navidad, por ejemplo, está elaborado con círculos de cartón y una uno de ellos simboliza un país de este continente.

Los alumnos del colegio Can Cantó recibieron en su último día de clase antes de las vacaciones navideñas una visita muy especial: la de Papá Noel. El ilustre personaje atendió a todos los escolares que se acercaron a él, muchos de ellos luciendo gorritos rojos y blancos a juego con el atuendo de Santa Claus. Otros, en cambio, optaron por unos simpáticos cuernos rojos como los de los renos que tiran de su trineo volador por todo el mundo la noche del 24 de diciembre.

En el patio, familias y docentes se encargaban de calentar el estómago de los hambrientos y sedientos participantes de la tradicional fiesta, en la que muchos comentaron el gracioso ´mannequin challenge´ que han grabado.