José Vicente Riera llegó hace poco al Eixample Nou, que integra los barrios de sa Colomina, es Palmer y es Llimoner. Asume la responsabilidad de representar a sus vecinos para devolverles la buena acogida que han tenido con él. Y lo hace en un momento complejo, cuando entidades como Cáritas o el Ayuntamiento les señalan por su rechazo a que el nuevo albergue municipal se construya en el viejo retén de la calle Vicent Serra. Admite que eso les ha dejado «tocados».

-¿Son ustedes insolidarios, intolerantes...?

-No nos definiría así. Sólo pedimos información y que se nos haga un poco de caso.

-Hace un mes se les citó para darles explicaciones. Entonces acudieron un centenar de vecinos y en la constitución de la asociación eran una veintena. ¿Pierde fuelle el rechazo al albergue?

-Todo ha sido tan precipitado que no hemos tenido tiempo de avisar a la gran mayoría de vecinos.

-Les han llovido las críticas.

-Muy bien no nos han sentado. Se nos ha etiquetado como insolidarios, intolerantes... No teníamos voz entonces y no nos podíamos defender ni responder nada. Aún no sabemos por qué se ha prescindido del proyecto tan prometedor que había en es Gorg, que lo proyectaron Xico Tarrés y Lurdes Costa. A ellos no se les ha calificado de insolidarios. No estamos en contra del albergue, pero sí contra la ubicación que han elegido.

-¿Qué les preocupa?

-El tipo de usuario que recibirá. Porque ya se nos ha hablado de tres distintos, según hemos entendido. Primero iban a ser familias en un mal momento. Lo podemos entender, pero creemos que lo mejor para este tipo de usuario es un piso lanzadera (sic). Nos dijeron que serían vecinos de Vila, con el argumento de evitar el desarraigo. Pero el perfil se amplió luego a personas de otros municipios, cosa que nos chocó, por lo que nos habían dicho de no desarraigar a la gente. Y el tercer tipo que hemos leído en Es Diari [en la edición de ayer] es que habría pequeñas excepciones de usuarios que pueden ser algo más conflictivos. Hay muchas contradicciones y la gente está preocupada e inquieta por este asunto.

-Estos perfiles hoy se atienden en el albegue de Carlos III y nadie se ha quejado. ¿Por qué no lo ven compatible con su barrio?

-No sé por qué no se quejan, yo puedo hablar de mi vecindario, que no está a favor de poner allí el albergue. Están de acuerdo con el proyecto inicial de crearlo en es Gorg.

-¿Hasta dónde llegarán para conseguir que no se lleve a cabo?

-Esta mañana hemos pedido audiencia al alcalde. ¿Hasta dónde llegaremos? Haremos lo que esté en nuestras manos para intentar sacar información, ver lo que realmente quieren hacer y si podemos luchar por el proyecto de es Gorg.

-¿Y por qué hasta ahora no se habían agrupado los vecinos en una asociación?

-Ha sido un poco la gota que ha colmado el vaso. Esto de señalar con el dedo al barrio y calificarnos de insolidarios, nos ha tocado.

-El concejal Joan Ribas insiste en que el perfil de usuario no será conflictivo. ¿No se lo creen?

-Tampoco nos ha enseñado nada para creerle. Nos ha pedido confianza pero no nos escucha.

-¿Están dispuestos a escuchar sus argumentos? ¿No les quedó claro en la reunión que se celebró en el Cetis?

-Estuve en el pleno donde se habló el asunto [a finales de noviembre] y no hubo ninguna respuesta contundente. Si estoy muy seguro de un proyecto en el que confío al 100% doy respuestas contundentes y no hubo ninguna que nos tranquilizara.

-Les preocupa que sea el mismo tipo de casos que llegan al piso de Carlos III.

-Sí. Que no es lo que ellos dicen.

-¿Y qué certeza necesitan?

-Han de hacerse unos informes -Vila se comprometió a elaborar un dictamen sobre el impacto del nuevo albergue-, que podrían poner en conocimiento de los vecinos, que ayudarían.

-Si se cumplen los requisitos, el concejal dijo que aceptarían consultar a la ciudadanía sobre la ubicación del albergue.

-Tenía entendido que en su programa electoral prometía consultar a los afectados todas las decisiones importantes... Creo que esta es una decisión lo bastante importante como para hacer la consulta. Si reunimos los requisitos y nos dejan, la haremos.

-Incluso si fuera cierto que no acogerá más que a usuarios de alta exigencia, ¿se opondrían?

-Es que lo mejor para este tipo de casos son los pisos lanzadera (sic), porque tener una familia en un albergue con 30 literas, y separados, cada uno en una litera, no parece muy correcto. Hay alternativas.

-El Ayuntamiento insiste en que no habrá marcha atrás.

-Se ha hablado mucho de que se devaluaría el barrio. Habría que verlo.

-¿Qué le ha hecho dar el paso y ponerse al frente de este colectivo, precisamente en un momento tan agitado como este?

-Por hacer piña. Desde que llegué al barrio me han tratado muy bien y creí que me correspondía aportar mi granito de arena.

-El suyo es un barrio que ha recibido bastante atención en cuanto a inversiones como el bulevar Abel Matutes o las actividades que a menudo organiza el Ayuntamiento. ¿Qué quejas tienen?, porque parece que les tratan bien.

-Hay bastantes quejas. Entre otros asuntos, la presencia de ratas por el bulevar o los contenedores de basuras, que dejan bastante que desear. Todos son viejos y ninguno abre. Además, a la que se va la luz, es un barrio muerto porque no hay ninguna claridad. Y estamos reuniendo más información.

-Otras asociaciones se hacen cargo de las fiestas de su barrio. ¿Aspiran a ello?

-Por supuesto, son temas que nos interesan.

-¿Qué más necesitan para dinamizar esta zona de la ciudad?

-Ahora mismo no tenemos ningún proyecto demasiado pensado, pero todo lo que se nos ocurra, lo pondremos en marcha. No solo hacemos una asociación para criticar, queremos construir.

-¿Un deseo de año nuevo para el colectivo que representa?

-Mejorar y hacer lo que esté en nuestra mano para mejorar la calidad de vida del barrio y ayudar en lo que se necesite.

Ser su voz.