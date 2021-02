Si hay un acontecimiento que se espera con interés en las empresas cuando se acercan las fiestas navideñas es la tradicional -o ya no tanto- comida o cena que comparte la plantilla, un encuentro que parece que ha vuelto a «despertar», apunta el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de la Pimeef, Juan Riera, que dice que, por lo que le comentan, estos eventos están «yendo muy bien».

Lo mismo ocurre con el detalle, en forma de cesta o lote navideño, que las empresas hacían a sus trabajadores y que, después de épocas de ajustes en los precios o incluso de supresión del regalo -algo que rechaza ahora el Tribunal Supremo, que considera que es un derecho adquirido que las mercantiles están obligadas a conceder a sus empleados-, vuelven a dejarse ver sin tanta estrechez de presupuesto.

Y es que, tal y como apuntan responsables de restaurantes y de algunas empresas que venden estos productos en la isla, «parece que la crisis ha pasado un poco» y que la temporada ha ido muy bien, por lo que se reactivan estas tradiciones o se vuelven más generosas.

Cestas, jamón y nada de piña

El gerente de Gros Mercat, Miguel Ángel Carmona, cifra el crecimiento de sus ventas en un «15%»: «Los clientes del año pasado han repetido todos y hemos crecido un poquito», dice. Carmona destaca que si a estas alturas otros años aún les quedaban «algunas cositas y restos» por vender, ya llevan «tres o cuatro días» con todo agotado.

Para el propietario de La Casa de las Cestas, Juan José Piñeiro, la situación es similar a la del año pasado, aunque su hija, Yasmina Piñeiro, apunta a que se percibe «un poco más de movimiento» que en épocas anteriores. «Cestas sí estoy haciendo más; lotes quizás no», comenta el responsable del establecimiento. Y es que Piñeiro sostiene que, cuando hay una buena campaña de verano, «se nota que la gente se gasta un poco más». Él confía en que esta semana sea «fuerte» tras unas anteriores en que se ha vendido «bastante bien».

El jamón «del bueno, ibérico», los bombones, el turrón «de calidad», los quesos y los vinos son algunos de los productos más demandados para las cestas y los lotes, de los que han caído otros que solían verse en años atrás como la piña en almíbar. «Ya no se pone prácticamente», resalta Piñeiro.

Según los responsables de Gros Mercat y La Casa de las Cestas, también ha subido el precio por cesta o lote que los empresarios están dispuestos a pagar. «Muchas veces dicen: ´Quiero una cesta de entre 50 y 60 euros´. Pero si son 65 euros, se las llevan igual; no están tan atados de presupuesto. Otros años se ajustaba más; decían: ´No, no, más de 40 no puedo pagar´», cuenta Carmona, quien calcula que puede que hayan vendido «unos 300 lotes y unas 200 cestas».

En su caso la media de gasto por cesta ha sido de unos 70 euros y, otros años, de 60 o 65 euros. Para Piñeiro, el precio varía, aunque puede que el gasto medio sea de alrededor de 60 euros. «Algunos de 100 euros también se han vendido muy bien», sostiene.

Y no solo cuentan con empresas entre sus clientes, sino que aseguran que también han ido bien las ventas a particulares. «Seguimos mandando fuera regalos de gente de aquí de Ibiza que tiene sus compromisos», indica Piñeiro, quien menciona detalles a médicos y especialistas de Barcelona u otros sitios: «Es gente que tiene algún familiar enfermo al que se ve que tratan muy bien y que quiere tener algún detalle».

Más cenas, variedad de precios

En cuanto a las cenas y comidas de empresa, el presidente de la Asociación de Bares, Cafeterías y Restaurantes de la Pimeef cree que hay «mejor ambiente que ningún año» en el sector, no solo con vistas a estos encuentros, sino también para las cenas de los días festivos. «Por lo que me comentan, las cenas han ido muy bien, y lo que es Nochebuena y Nochevieja yo pienso que también», señaló.

A juicio de Riera, lo que no ha aumentado es el dinero que la gente está dispuesta a gastar en esos encuentros, pese a lo que comenta algún restaurante: «Hablamos de 30 o 40 euros; la gente quiere celebrar, pero no subimos de 40 euros».

En Atzaró, donde hace tres años que abren en invierno, han organizado un número de cenas o comidas de empresa, similar al pasado. «El primero sí costó más, pero ahora que la gente sabe que estamos abiertos y que tenemos menú de empresa, la verdad es que recibimos más gente», comenta el responsable de comunicación, Ricardo Almenar.

Almenar dice que las empresas se decantan más por las cenas que por las comidas y que aunque estas dos últimas semanas han sido las de más trabajo, ya tuvieron algunas incluso en noviembre. «Hay gente que cierra en esa época y han utilizado los menús que teníamos preparados para Navidad, aunque no es tanto una cena navideña como de fin de temporada», afirma.

Sobre el precio que los clientes han pagado, «depende del tamaño de la empresa o de cómo les haya ido el año». En todo caso, sostiene que «aprietan un poco los precios, menos con las bebidas, en las que suelen ser los packs grandes los que cogen». En Atzaró, donde solo tenían un menú de 45 euros que «era flexible», el gasto medio por menú y copa ha rondado los 50 euros.

En este sentido señala que el año pasado el precio era más bajo, y el anterior, más aún. Pero el aumento no se debe tanto a la recuperación de la economía, sino al producto que, comenta, ofrecen ellos.

En los restaurantes Es Nàutic y Ses Escoles, este año también han hecho «bastantes» cenas y comidas de empresa.

Igual que comentan en Atzaró, la responsable de estos restaurantes, Xesca Guasch, dice que desde que acabó la temporada turística han hecho «tres o cuatro» por semana, si bien estas dos últimas ha sido cuando han acogido las de Navidad, propiamente dichas. «Se ha aprovechado hasta este último fin de semana para hacerlas casi todas», cuenta Guasch, quien explica que el pasado fin de semana, de jueves a domingo, fue «el más fuerte», aunque todavía hay quien la tiene pendiente. «La última es el 23; cierran y hacen una comida», añade.

Más gente y más gasto

En su caso, cree que han hecho alguna más que otros años, aunque recuerda que solo llevan tres abiertos. «Lo que yo he notado es que las empresas que repiten traen ahora más gente y gastan más. Antes te decían: ´Más de 25 o 30 euros, no´ y mucha gente no venía con nosotros por el precio. Y este año no he tenido que negociar tanto a la hora de cerrar un presupuesto», dice.

Así, apunta que la media general ha sido de 45 o 50 euros por persona, cuando antes «a lo mejor todo el mundo se quedaba con el de 25». También han notado que mucha gente aprovechaba y aparte de comer o cenar en el restaurante se quedaba a «tomar la copa».

En el restaurante Sa Brisa, su propietario, Pere Vendrell, explica que, a su juicio, este año se hacen la misma cantidad de cenas que otros, o incluso más. Pero en su caso no han notado la mejoría, sino al contrario, debido a su ubicación, en el paseo de Vara de Rey de Vila. «Las obras nos afectan. Tal y como está el barrio hablas con los clientes, con amigos o conocidos y todos coinciden en lo mismo, en que venir por aquí ahora es un rollo», afirma.

De las que han organizado dice que el 70% buscaba el menú más económico, que en su caso era de 35 euros, frente al más caro, de 50.