El Gobierno veta la ley de cogestión aeroportuaria de Baleares por su impacto en los ingresos de Aena: "Podría afectar a su supervivencia económico-financiera"

El Gobierno de España ha vetado la tramitación de la Proposición de Ley de cogestión aeroportuaria de Baleares, impidiendo así que se produzca cualquier debate en el Congreso de los Diputados sobre la misma. Según el escrito dirigido por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a la Mesa del Congreso, que la gestión de los aeropuertos del archipiélago pase a manos de la comunidad autónoma supondría "una pérdida de ingresos aeroportuarios y comerciales" para Aena. El documento cifra el impacto económico en unos 32,9 millones de euros, según unos cálculos que sitúan en 49 millones los pasajeros que pasarán por los cuatro aeródromos insulares este 2026. Més per Mallorca ya se ha pronunciado al respecto y ha calificado de "vergonzoso" el bloqueo de la iniciativa, al tiempo que ha instado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a posicionarse sobre el asunto.

El Estado se apoya principalmente en el artículo 134.6 de la Constitución española para ejercer su derecho a veto. Según el mismo, cuando una propuesta o enmienda tiene un impacto económico, ya sea en forma de un incremento de créditos o una reducción de ingresos, debe contar con el beneplácito del Gobierno para poder tramitarse. En este sentido, el escrito enviado a la Mesa del Congreso señala que "la reducción de los ingresos aeronáuticos de Aena en el ejercicio en curso sería de 32,9 millones de euros", con un impacto en las arcas del Estado -propietario de un 51% del capital del gestor- de 8,3 millones de euros. Presidencia llega incluso a justificar su postura señalando que aceptar la Proposición de Ley "podría afectar a la supervivencia económico-financiera" de Aena.

El texto recuerda que el 49% del capital del gestor aeroportuario, valorado en unos 18.000 millones de euros, pertenece a inversores privados -"grandes fondos de inversión internacionales"- que, "como es natural", señala, "velan activamente por sus intereses económicos". El documento añade que los accionistas minoritarios podrían "actuar en consecuencia impugnando cualquier decisión o actuación de la sociedad" que consideraran lesiva para sus intereses. Entre los argumentos que desgrana el escrito, orientado a defender el actual modelo de Aena, también se advierte de que la implicación de las administraciones de Baleares en la gestión de los aeropuertos vulneraría las competencias exclusivas del Estado y generaría "duplicidades, gastos adicionales e ineficiencias".

Més carga contra el veto y pone el foco sobre la Mesa del Congreso

Més per Mallorca rechaza de plano los argumentos del Gobierno central y sostiene que el Ejecutivo se está extralimitando al impedir la tramitación de una iniciativa que, según defiende la formación, no tendrá ningún efecto sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Los ecosoberanistas recuerdan que la capacidad de veto del Gobierno se limita a aquellas proposiciones que tengan una incidencia directa sobre las cuentas en vigor y consideran que, en este caso, el Estado se apoya en consecuencias futuras e hipotéticas.

La formación cuestiona especialmente que el Ejecutivo dé por hecho que la participación de Govern, consells y ayuntamientos en las decisiones sobre los aeropuertos vaya a traducirse automáticamente en una reducción de vuelos y, por tanto, de los ingresos de Aena. La proposición, inciden desde Més, no fija por sí misma un determinado número de operaciones, sino que establece quién debe participar en decisiones como el techo de plazas, la planificación estratégica o la conectividad.

Eso no significa, sin embargo, que Més oculte su posición de fondo. La formación defiende que la cogestión debe servir para dar a las instituciones de Baleares capacidad real para limitar el crecimiento aeroportuario y reducir el número de vuelos como parte de su estrategia contra la masificación turística. "Queremos tener las llaves de nuestros aeropuertos porque el turismo de masas ahoga las islas y necesitamos poder reducir el número de vuelos y de turistas. Lo que no aceptamos es que Aena decida sola, desde Madrid y en función de su cuenta de resultados, cuánta gente puede entrar en nuestra casa", ha defendido el coordinador de Més, Lluís Apesteguia.

El siguiente movimiento se producirá el martes en la Mesa del Congreso, que tiene capacidad para levantar el veto y permitir que la iniciativa siga su tramitación. Los dos representantes de Sumar ya han avanzado que votarán a favor de retirarlo. Més pone ahora el foco sobre los tres representantes del PSOE -entre ellos la propia presidenta del Congreso y expresidenta del Govern, Francina Armengol- y los cuatro del PP.

"El martes ya no habrá excusas. Francina Armengol tendrá que decidir si defiende el derecho de las Islas Baleares a debatir sobre sus aeropuertos o si se pone del lado de Aena y del Ministerio de Hacienda", ha advertido Apesteguia. El diputado Vicenç Vidal también ha incidido en que Més no reclama en este punto que socialistas y populares respalden el contenido de la proposición, sino que permitan que llegue a debatirse. "No les pedimos ni siquiera que voten a favor de la ley. Les exigimos una cosa mucho más elemental: que permitan que se debata", ha señalado.

El Govern evita pronunciarse sobre el veto pero reafirma su apoyo a la ley

El Govern, por su parte, ha evitado valorar por ahora el contenido concreto del veto a la espera de estudiar la documentación. La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Estarellas, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no tiene todavía un conocimiento exacto de los documentos ni de la tramitación seguida y que deberá analizarlos antes de poder pronunciarse "con solvencia".

Estarellas sí ha dejado claro que la posición política del Govern sobre la cogestión aeroportuaria no ha cambiado. "Es bien conocido que defendemos esta ley y esta cogestión por la importancia que tiene dentro de nuestras medidas de estrategia de contención del crecimiento turístico", ha señalado.

La vicepresidenta ha reiterado que el Ejecutivo balear apuesta por sacar adelante la iniciativa y que confía en que pueda continuar su tramitación, aunque ha pedido esperar a conocer primero el contenido de los documentos y los siguientes pasos. "Primero vamos a ver el documento, pero está claro que nosotros, como Govern, apostamos por esta ley y está claro que esperamos que salga adelante. A partir de aquí, paso a paso, porque en política un día es mucho", ha afirmado.

La vicepresidenta ha evitado ir más allá sobre los argumentos utilizados por el Gobierno central hasta poder estudiar la documentación, pero sí ha defendido que los criterios económicos no sean los únicos que condicionen el futuro de la iniciativa: "Que no todo sea caja y que no todas las trabas que se puedan poner sean por tener más o menos recursos".