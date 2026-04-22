El Gobierno Central reclama a Baleares topar los precios del alquiler, una medida que permitiría acceder a dinero extra en materia de vivienda

"Es absolutamente necesario y obligatorio frenar el precio de la subida del alquiler". El Gobierno Central vuelve a reclamar a Baleares que se declare como zona tensionada e intervenga el mercado residencial para topar los alquileres. Una medida a través de la cual las islas podrían recibir fondos adicionales por parte del Ministerio de Vivienda, al margen del nuevo Plan Estatal que ayer se aprobó en el Consejo de Ministros.

El nuevo plan movilizará 168 millones de euros para Baleares, de los cuales un 40% lo pagará el propio Govern autonómico, en materia de vivienda los próximos cinco años. No obstante, el archipiélago podría recibir financiación extra de estos 168 millones si se declara como zona tensionada a través de ayudas adicionales que no forman parte del nuevo Plan Estatal de Vivienda.

"Es obligatorio"

El delegado del Gobierno Central en las islas, Alfonso Rodríguez Badal, ha vuelto a pedir al Ejecutivo autonómico que tope los precios de los alquileres, señalando que "es absolutamente necesario y obligatorio" tomar esta decisión para "frenar la especulación" y que las ayudas del Estado se dediquen a los propios inquilinos. Así, ha acusado al Govern balear de "facilitar la inflación" del precio de la vivienda.

"Es absolutamente necesario y obligatorio frenar el precio de la subida del alquiler. Hay que limitar los precios porque si no las ayudas del Estado no van a lo que se persigue. Necesitamos limitar los precios del alquiler para que las ayudas sirvan para que el inquilino pague menos y no para que el propietario pueda cobrar más. Hay que frenar la especulación, limitar los precios del alquiler hoy es una obligación. Es urgente frenar ese incremento precios del alquiler. No entendemos por qué el Govern balear no toma esta decisión", expresa Rodríguez Badal.

Condiciones

En cuanto al nuevo Plan Estatal de Vivienda, el delegado del Gobierno detalla que "la competencia fundamental es de carácter autonómico" aunque el Estado pone "unas mínimas condiciones" que se deben cumplir.

"Al menos un 40% se tiene que dedicar a la construcción de nueva vivienda de protección oficial, el 30% a la rehabilitación y el otro 30% a las ayudas que no potencien la inflación y especulación, por tanto, necesitamos declarar zonas tensionadas y limitar ese precio. El Gobierno Central está haciendo unos marcos, pero después la decisión última será del Govern balear de muchos criterios que tenga que aplicar a la hora de desarrollar esas viviendas", asegura Rodríguez Badal.

Vinculado a estas condiciones, reclama al Govern balear que active la vivienda de protección oficial, no la de precio limitado. "Nos han cambiado protección por precio y en ese cambio están haciendo que las futuras viviendas de precio limitado sean un 36% más caras que las de protección oficial. Pedimos al Govern que sea capaz de dar salida a un drama habitacional que estamos viviendo en Baleares", argumenta el delegado del Gobierno.

El Govern no declarará zona tensionada

Por su parte, desde el Govern balear insisten en que no declararán a Baleares como zona tensionada al considerar que es una medida perjudicial para los ciudadanos ya que retrae la oferta e incrementa los precios de las viviendas. El director general de Vivienda y Arquitectura del Ejecutivo autonómico, José Francisco Reynés, señala que el nuevo plan estatal asigna ayudas fijas a las comunidades, independientemente de que se declaren como zonas tensionadas o no.

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Asimismo, también reclama que Baleares tenga capacidad de decisión respecto a "cómo y de qué manera" se ajustarán y adaptarán las medidas del plan estatal a las políticas de vivienda de las islas.