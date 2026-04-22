Baleares inicia el trámite para aprobar la ley de cogestión aeroportuaria tras el acuerdo de Més y PP

El Parlament balear aprobará previsiblemente el próximo martes la ley de cogestión aeroportuaria presentada por Més per Mallorca y acordada con el Partido Popular para influir en cuestiones clave como el volumen de vuelos o el modelo de crecimiento del tráfico aéreo. El acuerdo al que llegaron ambas formaciones prevé la posibilidad de aprobar informes vinculantes sobre capacidad de carga, planes estratégicos y tarifas. En caso de que salga adelante en la Cámara balear, la ley será enviada al Congreso para que sea debatida y aprobada de forma definitiva. El PSOE, de momento, no aclara si dará su apoyo a la norma.

La nueva ley propone que el nuevo Comité de Coordinación Aeroportuaria de Baleares integre al Estado, AENA, Govern, consells insulares y ayuntamientos, además de modificar la arquitectura institucional que regula la gestión de los aeropuertos del archipiélago. La transacción pactada establece la creación de un Comité de Coordinación Aeroportuaria de las Illes Balears con una composición amplia y con nuevas funciones que permitirían a las instituciones autonómicas influir directamente en la política aeroportuaria.

La intención de las formacions es que el nuevo órgano sea el instrumento mediante el cual la Comunidad Autónoma participará en la gestión de los aeropuertos de interés general situados en Baleares, incorporando a las administraciones insulares y locales en la toma de decisiones sobre aspectos estratégicos del sistema aeroportuario.

Al menos dos reuniones al año

Según el texto del acuerdo, el comité estará formado por dos representantes del ministerio competente en materia de transporte, que ejercerán la presidencia, dos representantes de AENA, un representante de la Delegación del Gobierno, dos representantes del Govern balear, cuatro representantes de los consells insulares, además de representantes municipales de Palma, Maó y Sant Josep de sa Talaia. A ellos se sumarán representantes de las cámaras de comercio, las organizaciones económicas y los sindicatos más representativos.

El comité deberá reunirse al menos dos veces al año y tendrá entre sus funciones supervisar la calidad de los servicios aeroportuarios, participar en la definición de la estrategia aeroportuaria y analizar cuestiones relacionadas con la conectividad aérea, las rutas y la capacidad de los aeropuertos.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es que el comité podrá informar sobre los planes estratégicos de los aeropuertos, incluidos los planes directores, los planes especiales de ordenación y el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que fija la estrategia inversora y regulatoria del gestor aeroportuario. En el caso del DORA, el informe del comité tendrá carácter vinculante en todo aquello que afecte a los aeropuertos de Baleares.

Tarifas e infraestructuras

La propuesta también contempla que este órgano pueda formular propuestas sobre tarifas aeroportuarias, bonificaciones, proyectos de infraestructuras o modificaciones estructurales de los aeropuertos, además de recibir información sobre los ingresos, gastos y cuentas de resultados de AENA tanto a nivel global como desglosadas por cada aeropuerto del archipiélago.

Además, para evitar que la llegada de pasajeros supere la capacidad de carga de cada isla, el acuerdo incluye la posibilidad de sacar adelante determinados informes del comité relacionados con la estrategia aeroportuaria, los planes directores o la regulación del sistema tendrán carácter vinculante.

La norma prevé asimismo que el comité elabore un informe anual sobre los impactos de los aeropuertos en cada isla, analizando efectos sobre el medio ambiente, la movilidad, el uso de recursos naturales o la calidad de vida de los residentes. Ese informe deberá cuantificar los costes de estos impactos y proponer un plan anual de actuaciones para mitigarlos.

Otro de los cambios relevantes es la adaptación del marco estatal para permitir la creación de comisiones de coordinación aeroportuaria en aeropuertos situados en islas, incluso cuando no superen los ocho millones de pasajeros anuales. Esta modificación permitirá constituir una Comisión de Coordinación específica para el aeropuerto de Menorca, que se sumará a las ya existentes en Palma e Ibiza.

Més per Mallorca

El portavoz ecosoberanista e impulsor de la ley, Lluís Apesteguia, anima a las formaciones a apoyar una propuesta que, a su juicio, permitiría a Baleares situarse como "punta de lanza en el incremento del autogobierno y va más allá de lo que negocia el Gobierno con el País Vasco".

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El dirigente de Més califica la propuesta como una "herramienta muy ambiciosa" que aspira a lograr un amplio consenso tanto en el Parlament como en el Congreso y advierte de que los aeropuertos "no pueden ir en contra de la ciudadanía y a favor del capital", por lo que insta al PSIB-PSOE a no seguir los planteamientos del presidente de Aena, Maurici Lucena, que ha cerrado la puerta a la cogestión en varias ocasiones.