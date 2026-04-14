Ocio
Llega a Mallorca el entretenimiento que arrasa en Japón: 37 máquinas recreativas en el centro de Palma
Shobih, que abrió el 8 de abril en la Plaza Mayor, cuentan con colecciones de Harry Potter, Molang y otras licencias
César Mateu
Mallorca ya cuenta con el entretenimiento que está arrasando en Japón. Shobih llega a Palma con 37 máquinas recreativas: 31 de gancho y 6 de gashapon. El 8 de abril abrieron en la Plaza Mayor con un objetivo claro: crear un lugar especial donde "todo el mundo pueda disfrutar y compartir momentos únicos".
"La idea surgió después de un viaje a Japón el verano pasado. Nos inspiró mucho su cultura del entretenimiento, especialmente los espacios llenos de máquinas recreativas y experiencias divertidas para todas las edades", cuentan los propietarios que confiesan que el proyecto nace de la ilusión compartida por ofrecer "algo diferente en Palma".
Ocio en Mallorca
En su establecimiento disponen de 37 máquinas: 31 de gancho (claw machines) y 6 de gashapon: "Las de gancho permiten intentar atrapar peluches u otros premios. Es un juego que combina suerte y habilidad, ya que el jugador debe saber posicionar bien a pinza para conseguir el premio deseado, lo que lo hace muy divertido. Por otro lado, las máquinas gashapon funcionan mediante cápsulas sorpresa".
Colecciones de Harry Potter y Molang
"El cliente elige una colección concreta y la máquina expulsa aleatoriamente una cápsula que contiene un pequeño juguete. Cada colección incluye varios modelos distintos, lo que añade un elemento de sorpresa y coleccionismo. Actualmente, contamos por ejemplo con colecciones de Harry Potter, Molang y otras licencias, que van cambiando regularmente para ofrecer siempre novedades", explican.
Entretenimiento en el centro de Palma
El espacio, ubicado en la Plaza Mayor de Palma, está en un lugar céntrico. "Queríamos crear un espacio de ocio accesible para todos, donde tanto residentes como turistas pudieran disfrutar de un momento diferente y divertido", apuntan.
Abren todos los días desde las 12 horas del mediodía hasta las 21 horas de lunes a miércoles y hasta las 21.30 horas de jueves a domingo.
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