Prohens se reúne con siete chefs Michelin de Baleares, entre ellos un representante de Ibiza

La presidenta del Govern balear, Margalida Prohens, ha recibido a siete chefs con estrella Michelin de Baleares, entre ellos Andreu Genestra, Miguel Navarro de Es Fum, Macarena de Castro, Álvaro Salazar de Voro, Fernando P. Arellano de Zaranda, Marc Fosh y Óscar Molina de La Gaia. Por otro lado, Adrián Quetglas, aunque estaba previsto que asistiera, finalmente no pudo acudir a la reunión.

Durante el encuentro, los chefs trasladaron a la presidenta la necesidad de dar más visibilidad a un sector que, según expusieron, identifica culturalmente a las Islas Baleares. El chef Álvaro Salazar ha explicaod que durante la reunión se ha hecho una lluvia de ideas "sobre experiencias futuras que pueden hacer crecer y mejorar el sector gastronómico de las Islas Baleares".

Por su parte y tras tomar nota de las propuestas planteadas, Prohens reafirmó su compromiso con la gastronomía balear y quiso destacar su papel como una de las principales señas de identidad de las Baleares, además de como motor de desarrollo económico y cultural.