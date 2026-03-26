Prohens se reúne con siete chefs Michelin de Baleares, entre ellos un representante de Ibiza
En el encuentro se plantearon ideas para impulsar el sector gastronómico, con el objetivo de fortalecer su reconocimiento y desarrollo en la región
La presidenta del Govern balear, Margalida Prohens, ha recibido a siete chefs con estrella Michelin de Baleares, entre ellos Andreu Genestra, Miguel Navarro de Es Fum, Macarena de Castro, Álvaro Salazar de Voro, Fernando P. Arellano de Zaranda, Marc Fosh y Óscar Molina de La Gaia. Por otro lado, Adrián Quetglas, aunque estaba previsto que asistiera, finalmente no pudo acudir a la reunión.
Durante el encuentro, los chefs trasladaron a la presidenta la necesidad de dar más visibilidad a un sector que, según expusieron, identifica culturalmente a las Islas Baleares. El chef Álvaro Salazar ha explicaod que durante la reunión se ha hecho una lluvia de ideas "sobre experiencias futuras que pueden hacer crecer y mejorar el sector gastronómico de las Islas Baleares".
Por su parte y tras tomar nota de las propuestas planteadas, Prohens reafirmó su compromiso con la gastronomía balear y quiso destacar su papel como una de las principales señas de identidad de las Baleares, además de como motor de desarrollo económico y cultural.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muere un trabajador autónomo en Ibiza al caer desde al menos 12 metros mientras podaba un árbol
- Insólito desahucio de una vivienda en ibiza: obligado a desalojar su "casita de madera"
- Detenido un agente de la Guardia Civil de Formentera por presunto delito de trato degradante
- Denuncian un presunto acoso a tres menores en un club de Ibiza
- La Justicia corrige a un padre con dos viviendas en Ibiza, varios coches y 100.000 euros en el banco que solo quería pagar 260 euros de pensión a su hijo
- Un usuario del embarcadero de sa Punta en Ibiza: 'Lo que está ocurriendo es de extrema gravedad
- Del llaüt al bullit: Ibiza revive su tradición marinera en el puerto
- Los mayoristas de Ibiza se preparan ante un posible desabastecimiento: 'Los almacenes están dispuestos para un acopio importante