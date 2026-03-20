El mercado alemán repunta esta Semana Santa en Baleares a raíz de la guerra de Irán

El mercado alemán en el sector turístico de Baleares repunta esta Semana Santa a raíz de la guerra de Irán y sus consecuencias en los países de Oriente Medio. Así lo expresa Pedro Fiol, presidente de la Agrupación Empresarial de Agencias de Viajes de Baleares (Aviba).

En este sentido, el comportamiento del turismo alemán cobra especial relevancia este año, ya que venía de registrfar un ligero descenso en 2025. Sin embargo, la actual coyuntura internacional ha contribuido a reactivar este mercado. Según Fiol, parte de los turistas germanos que aún no habían reservado sus vacaciones de Semana Santa han optado por Baleares como alternativa más segura frente a destinos de Oriente Medio.

Reservas de última hora

Este cambio de tendencia se está produciendo, sobre todo, a través de reservas de última hora canalizadas por agencias y turoperadores, lo que ha permitido un pequeño repunte que ayuda a compensar la caída del año anterior. "Muchos turistas que aún no habían reservado y que pensaban viajar a destinos de Oriente Medio han cambiado sus planes a última hora y están optando por otros destinos", destaca Fiol.

Aun así, desde el sector insisten en que no se trata de un crecimiento fuerte, sino de un ajuste progresivo derivado de la incertidumbre internacional. En paralelo, los mercados de Centroeuropa también muestran un ligero aumento, lo que contribuye a reforzar la demanda.

Previsiones Semana Santa

En conjunto, este escenario permite prever una Semana Santa con cifras muy similares a las del año pasado. Desde Aviba califican las previsiones como positivas a corto plazo, con una Semana Santa “buena” en términos de ocupación, aunque marcada por la prudencia ante factores como el posible encarecimiento de los costes energéticos, que podría influir en la demanda durante los próximos meses.

Restauración

En el caso de la restauración, desde el sector señalan que las previsiones "no son negativas" de cara a esta Semana Santa que arranca en apenas dos semanas. Según expresa Tomeu Mas, gerente de Restauración CAEB, "la temporada ha arrancado apenas hace una semana y las expectativas no son malas". Además, también considera que el conflicto en el Golfo puede jugar a favor del destino. "Entendemos que el turismo vendrá hacia lugares más seguros y eso nos puede beneficiar", destaca.

En cuanto a la escalada de precios derivada del conflicto bélico, Mas advierte de la incertidumbre que genera el aumento de costes, especialmente en materias primas y distribución, que podría acabar repercutiendo en el cliente. "La reacción lógica a un incremento importante de costes será que acabe repercutiendo", señala, aunque matiza que todo dependerá de posibles ayudas institucionales y de cómo evolucione la propia guerra.

Hoteleros

Por su parte, la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) mantiene una valoración prudente ante la Semana Santa, en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y la evolución del conflicto en Oriente Medio. Desde la patronal subrayan la necesidad de realizar un seguimiento constante de la situación, debido a los cambios continuos y a la información variable que se está generando.

En términos de previsiones, la federación señala que se mantienen estables, gracias a la diversidad del producto hotelero y de los mercados emisores con los que opera Mallorca. No obstante, advierten de que cualquier variación dependerá del comportamiento específico de cada mercado y tipología de establecimiento.

Asimismo, la FEHM pone el foco en uno de los principales factores de preocupación: el encarecimiento de los costes energéticos, especialmente del petróleo, que impacta directamente en el transporte aéreo y, por tanto, en la actividad turística. A ello se suma un mensaje de carácter global, reiterando el deseo de que finalicen los conflictos bélicos, tanto en Oriente Medio como en Ucrania, por sus consecuencias humanas y económicas.

Govern

En el caso del Govern, afronta la Semana Santa "con la confianza que nos otorga una desestacionalización real ya tangible en nuestras islas". Respecto a las previsiones, desde el Ejecutivo autonómico señalan que "no se basan solo en el volumen, sino en la consolidación de un modelo de 'valor sobre volumen' que prioriza la rentabilidad y la sostenibilidad social".

"Confiamos que este periodo sea un nuevo ejemplo de cómo el trinomio de Turismo, Cultura y Deporte logra atraer a un visitante respetuoso con nuestro territorio y concienciado con un turismo sostenible", afirman. En esta línea, el Govern apuesta por hitos culturales de primer nivel, como la feria Art Cologne Palma en abril, "que funcionará como un catalizador para atraer a un turista interesado en el patrimonio, permitiendo seguir 'aplanando la curva' y demostrando que las islas son un destino preferente para disfrutar durante todo el año".