El Govern anuncia un paquete de medidas, aún sin concretar, para paliar el efecto de la Guerra de Irán en Baleares: "Hay que prepararse para un contexto de enorme incertidumbre"

"Hay que prepararse para un contexto de enorme incertidumbre, a día de hoy no sabemos cuál puede ser la evolución". El Govern de Marga Prohens anuncia un paquete de medidas, aún sin concretar, para paliar los efectos de la Guerra de Irán en Baleares. Así lo ha expresado esta mañana el portavoz del Ejecutivo y conseller de Economía, Antoni Costa, tras reunirse con patronales y sindicatos.

Un encuentro donde se ha llevado a cabo un diagnóstico y se han evaluado los impactos económicos que pueden derivar de la Guerra de Irán. Según ha defendido Costa, el actual contexto es de "enorme incertidumbre" ya que se desconoce cuándo finalizará el conflicto bélico y cuál puede ser su evolución.

"El impacto que pueda tener en las familias y empresas dependerá en gran medida de la duración que tenga la guerra. Si hoy se detuviera, el impacto sería reducido y volveríamos rápidamente a la situación anterior. Pero si esta situación se cronifica, evidentemente el impacto podría ser grande en Baleares", argumenta el conseller, quien también ha pedido "no caer en el catastrofismo" ante la actual situación.

Medidas consensuadas

Así, el Govern ha anunciado la puesta en marcha de un paquete de medidas para paliar los efectos económicos de la guerra en Baleares. En este sentido, todavía no se han concretado cuál será el alcance de esta serie de medidas para empresarios y ciudadanos de las islas. Según ha defendido Costa, estas propuestas deben nacer del consenso con el resto de agentes sociales y económicos implidados.

"El Govern empezará hoy mismo a elaborar un amplio paquete de medidas a corto, medio y largo plazo para afrontar esta situación. Una vez tengamos consensuado este paquete de medidas, las aplicaremos de forma efectiva. Para nosotros es fundamental, y así lo hemos trasladado a los agentes económicos y sociales, que las medidas estén consensuadas para que puedan ser eficaces. Es fundamental no tomar decisiones de forma unilateral, sino que sean medidas consensuadas con los agentes económicos y sociales", detalla el también vicepresidente del Ejecutivo.

Asimismo, Costa insiste en la necesidad de que las iniciativas del Govern deben estar coordinadas tanto con la Unión Europea como con el Gobierno de España. "Entendemos que quién debe tomar las decisiones en primer lugar es, de forma vertical, la Unión Europea; en segundo lugar, el Gobierno de España; y nosotros complementaremos las medidas que adopten tanto la Unión Europea como el Gobierno de España. Creemos que las medidas coordinadas son las que resultan eficaces", afirma. El conseller de Economía ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que el Gobierno Central, si lo estima conveniente, convoque a las comunidades autónomas para coordinar acciones.

Cabe señalar que el Gobierno Central ha anunciado que este próximo viernes aprobará un plan de respuesta integral ante la guerra en un consejo de ministros extraordinario.

Patronales y sindicatos

Por su parte, patronales y sindicatos han tildado de positivo el encuentro mantenido con el Govern para analizar la situación e implementar medidas complementarias a las de la UE o el Gobierno Central. Según ha detallado José Antonio Rosselló, vicepresidente de CAEB, "la economía balear es robusta y tiene capacidad para afrontar problemas externos, pero la duración de la guerra complica el análisis".

En el caso de José Luis García, secretario general de Comisiones Obreras de Baleares, ha valorado positivamente la reunión de la mesa de diálogo social, considerándola esencial para tomar decisiones importantes ante una posible nueva crisis. García ha pedido "prudencia" para evaluar el impacto real de la crisis en la economía.

Juan Carlos Fernández, de PIME Baleares, apoya la iniciativa del Govern Balear, considerándola necesaria en este momento. Ante el actual contexto, Fernández señala que se han sentado las bases para acordar la necesidad de estas acciones y espera que todos los agentes sociales se pongan de acuerdo en las acciones a seguir, agradeciendo la convocatoria para este fin.

Por su parte, Pedro Homar, secretario general de UGT Baleares, confía en que se priorice la protección de las pequeñas y medianas empresas "para salvaguardar a los trabajadores y evitar un efecto negativo en las economías familiares y la sostenibilidad del sistema económico".