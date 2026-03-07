Trabajo en Ibiza: realizadas las pruebas para cubrir 17 plazas en la administración pública balear

Un total de 1.230 personas estaban convocadas este sábado a los primeros ejercicios de los procesos selectivos para acceder a diversas categorías de personal laboral de la Administración de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (CAIB), una oferta que incluye 17 plazas en Ibiza.

Según ha informado el Govern balear, finalmente se han presentado 559 aspirantes a esta primera prueba, un examen tipo test que se ha celebrado de forma simultánea en Ibiza, Mallorca y Menorca. En la isla pitiusa, las pruebas han tenido lugar en el colegio sa Blanca Dona.

La convocatoria, tramitada por la Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), dependiente de la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, oferta un total de 114 plazas correspondientes a las ofertas públicas de empleo de los años 2023 y 2024.

Las categorías incluidas en este proceso selectivo son las de auxiliar técnico educativo, oficial de primera y de segunda de mantenimiento, peón, peón especialista, empleado de servicios, personal de limpieza, cocinero de primera y vigilante de seguridad.

Del total de puestos ofertados, 97 plazas corresponden al turno libre y 17 al turno de promoción interna. Por islas, la distribución es de 86 plazas en Mallorca, 10 en Menorca, 17 en Ibiza y una en Formentera.

Aumento de aspirantes

El Govern destaca que esta convocatoria se enmarca en el compromiso de la EBAP de consolidar la celebración de procesos selectivos con carácter anual. En este sentido, recuerda que los primeros exámenes de la convocatoria anterior tuvieron lugar en febrero de 2025, con 459 aspirantes convocados, una cifra que en el actual proceso se ha triplicado.