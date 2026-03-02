Agentes de viajes de Baleares: se abren rutas alternativas para volver a casa tras el cierre aéreo en Oriente Medio
AVIBA pide “calma contenida” a los viajeros atrapados en Asia y alerta de que los vuelos vía Qatar, Dubái y Abu Dabi son los más afectados; algunas compañías ya desvían rutas por el Cáucaso o por el Mar Rojo
Las agencias de viajes de Baleares empiezan a ver vías alternativas para regresar a la isla pese a las restricciones que están alterando el tráfico aéreo en plena escalada del conflicto entre EE UU, Israel e Irán. La Asociación de Agencias de Viajes de Baleares (AVIBA) asegura que algunas compañías han encontrado “corredores aéreos alternativos” para mantener parte de la operativa, aunque advierte de que la situación cambia “hora a hora” y reclama “máxima responsabilidad” a todos los actores implicados.
El presidente de AVIBA, Pedro Fiol, ha trasladado en un comunicado un mensaje de “calma contenida” ante la situación que viven centenares de viajeros de Baleares que se encuentran atrapados en distintos puntos de Asia y también en países próximos a la zona del conflicto, pendientes de poder volver a casa o de reubicar sus conexiones.
Según AVIBA, las restricciones están golpeando con especial fuerza a las aerolíneas que operan a través de los grandes hubs del Golfo, en especial los de Qatar, Dubái y Abu Dabi, que canalizan buena parte del tráfico entre Oriente Medio, Asia y Oceanía. “Estas aerolíneas se encuentran entre las más perjudicadas debido al cierre temporal de varias rutas”, apunta la entidad.
En paralelo, la asociación señala que compañías que no dependen de esos centros de conexión han logrado articular itinerarios alternativos, principalmente por rutas situadas al sur de Rusia y la zona del Cáucaso, con pasos por el Mar Negro, Georgia, Azerbaiyán y el mar Caspio. AVIBA subraya, en todo caso, que estos desvíos se realizan “con cautela” y con la mirada puesta en la tensión en áreas próximas a Pakistán y Afganistán.
Otra de las alternativas que barajan algunas aerolíneas pasa por desviar vuelos por el sur de Egipto y el eje del Mar Rojo, Yemen y Omán, un trazado que —según AVIBA— se revisa de forma continuada en función de cómo evoluciona el contexto internacional.
La prioridad: los que tenían que volver ya
AVIBA asegura que su prioridad son los viajeros que debían regresar en estos días y que está trabajando “de forma coordinada” con las agencias para atender a los afectados, asistirlos y facilitarles la información y las alternativas disponibles. A quienes tienen previsto volar en las próximas jornadas, la asociación les pide mantener la calma ante cambios constantes en la operativa.
La patronal advierte, además, de que los teléfonos de las aerolíneas están saturados, por lo que pide paciencia y recuerda que las agencias de viajes de Baleares continúan operativas y prestando apoyo profesional a los clientes.
Llamamiento al Gobierno y a los consulados
En su comunicado, AVIBA reclama también “responsabilidad institucional” y pide al Gobierno central y a los consulados y representaciones diplomáticas que actúen con “claridad, accesibilidad y transparencia”, de manera que los ciudadanos desplazados cuenten con información precisa, actualizada y fácilmente accesible, tanto si están en zonas cercanas al conflicto como en otros puntos de Asia y Oceanía.
