El Estado adeuda las ayudas a 200 propietarios de Baleares con inquilinos vulnerables

En Balears, alrededor de unos 200 propietarios que alquilan pisos estaban pendientes de si se prolongaba, o no, la ley que protegía a los inquilinos que han sido declarados vulnerables. Finalmente, este escudo social ha sido tumbado porque el Gobierno no ha dispuesto de apoyos suficientes en el Congreso de los Diputados. Esta decisión política tenía un enorme calado económico para los propietarios, porque esta ley les impedía expulsar de su propiedad al inquilino que no paga el alquiler, ya que, frente a una declaración de vulnerabilidad, el juzgado rechazaba la demanda de desahucio. No solo no cobraba el alquiler, sino que tenía que pagar de su bolsillo todos los gastos que genera una vivienda.

Esta ley de vulnerabilidad se aprobó en el año 2020 como consecuencia de la pandemia. El Gobierno de Pedro Sánchez aplicó esta medida para evitar que una persona que no podía trabajar debido a la situación sanitaria y, por lo tanto, tampoco podía pagar el alquiler, pudiera ser desahuciada por impago. A cambio, se acordó que el alquiler sería abonado por el propio Estado, fijando una serie de requisitos para valorar la cuantía. La pandemia se superó hace años, pero, hasta ahora, se había mantenido esta norma de protección del inquilino. No obstante, al mismo tiempo, se estaba perjudicando al dueño de la propiedad, porque no estaba recibiendo el dinero que debía abonar el Estado. Es decir, no podía expulsar al que no paga, pero tampoco estaba recibiendo la compensación económica a la que se comprometió el Gobierno Sánchez, lo que le convertía, en contra de su voluntad, en un escudo social.

Este dinero se ha ido abonando a través de las comunidades autónomas, que han actuado como simples intermediarios. Recibían una partida económica del Gobierno central y se encargaban de repartirla tras calcular el dinero que les corresponde, en función de la cuantía del alquiler que está fijado en el contrato. Sin embargo, hace tiempo que todo el dinero se gastó y, en estos momentos, la cuantía que se debe a los propietarios es cada vez más alta y se teme que la cifra vaya aumentando en los próximos meses, en el caso de que el Gobierno logre en este periodo los apoyos políticos para prolongar este escudo social. Fuentes del Govern confirmaron que hace tiempo que desde Balears se ha venido reclamando al Gobierno central que aumente la cuantía de las indemnizaciones para estos propietarios. Este año, está previsto que se reciba alrededor de unos 300.000 mil euros pero, a falta de un cálculo definitivo, ya en estos momentos se asegura que la cuantía es insuficiente. Al menos, se precisará el doble de esta cantidad e incluso se teme que aún así no bastará el dinero. A medida que no se cumple con los pagos, la deuda va aumentando.

Mientras tanto, esta situación ha estado perjudicando a los propietarios, que consideran que la administración les ha castigado, sin tener en cuenta el esfuerzo que tuvieron que realizar para comprar una segunda casa, en vistas a un mejor futuro. Para muchas familias de las islas, el ingreso del alquiler de un piso les permitía obtener unos ingresos decentes para vivir ante las bajas pensiones que recibían. Sin embargo, esta ley de la vulnerabilidad no solo les impedía obtener estos ingresos, sino que les obligaba a pagar los gastos de un piso del que no podía obtener beneficios, a la vez que el Estado les obligaba a asumir el coste de la protección social que debería proporcionar la administración a las personas que no pueden pagar el precio del alquiler.

Actuación intermediaria

En los últimos cinco años, el Govern, actuando como intermediario, ha abonado un total de 1,2 millones a través de los 265 expedientes que se han tramitado. De las peticiones recibidas, 218 corresponden a personas físicas y las 47 restantes a empresas.

La derogación de esta ley supone un gran problema para el Gobierno, porque se prevé que, en los próximos meses, aumenten las sentencias de desahucio de inquilinos que no pagan el alquiler. Los partidos del centro derecha se han opuesto a prolongar este escudo social, porque interpretan que la ley fomentaba la okupación. Además, han denunciado que estaba ocasionando situaciones muy injustas y que había muchos casos de inquilinos que sí podían pagar el alquiler, pero que preferían declararse vulnerables, porque así podían permanecer varios años en un piso sin abonar un solo euro.

En Mallorca también se ha detectado algún caso abusivo. El caso más llamativo fue el de una mujer extranjera, residente en Calvià que, tras gastarse un millón de euros, dejó de pagar el alquiler y solicitó la declaración de vulnerabilidad, que le fue concedida. Mientras tanto, la dueña de la casa, que se había visto obligada a alquilar su única vivienda para poder pagar la hipoteca, se quedó sin ingresos, los gastos aumentaron y tuvo que recurrir a familiares.

Afectados por esta situación sostienen que la ley es positiva, siempre y cuando el Estado también indemnice a los propietarios.