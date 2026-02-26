Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Vivienda en IbizaLimitación vivienda no residentesAparcamiento bulevar
instagramlinkedin

Migración

Dos bebés entre las 81 personas desaparecidas en el mar a bordo de tres pateras rumbo a Ibiza y Formentera: "Cada minuto cuenta"

La ONG Caminando Fronteras pide que se intensifique la búsqueda

Helena Maleno asegura que hay diez mujeres entre los migrantes

Imagen de archivo de una patera en aguas de Baleares.

Imagen de archivo de una patera en aguas de Baleares. / Delegación del Gobierno

Jessica Merodio

EFE

Ibiza

La organización de ayuda a los migrantes Caminando Fronteras ha denunciado la desaparición de tres embarcaciones con 81 personas a bordo en la ruta marítima que conecta Argelia con Baleares. Según la entidad, entre los desaparecidos hay diez mujeres y dos bebés.

Las familias de las personas que viajaban en estas pateras han pedido que se intensifique la búsqueda para localizar cuanto antes a los ocupantes. "Cada minuto cuenta", ha enfatizado en un mensaje en X la portavoz de Caminando Fronteras, Helena Maleno.

Noticias relacionadas y más

Desde el lunes, han arribado a Ibiza y Formentera 17 embarcaciones de este tipo con más de 280 migrantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Ibiza a la propiedad de sa Joveria: hay que desalojar el gran asentamiento de chabolas ya
  2. Disputa inmobiliaria: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
  3. Inaugurada la reforma de la marina para yates de lujo de Ibiza, que espera un impacto de 30,4 millones de euros en ocho años
  4. Una embarazada denuncia a Ryanair por el mal trato recibido en el embarque tras sobrepasar el tamaño del equipaje
  5. Confirmada la condena de seis años para el millonario y jugador de póker kuwaití que voló a Ibiza desde Las Vegas en un jet lleno de drogas
  6. Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
  7. Cuatro jóvenes turistas han muerto por caídas al vacío en menos de tres meses en Sant Antoni
  8. Este es el precio máximo que puedes pagar por una vivienda si quieres acogerte al programa Hipoteca Jove del Govern

Dos bebés entre las 81 personas desaparecidas en el mar a bordo de tres pateras rumbo a Ibiza y Formentera: "Cada minuto cuenta"

Dos bebés entre las 81 personas desaparecidas en el mar a bordo de tres pateras rumbo a Ibiza y Formentera: "Cada minuto cuenta"

Más de 280 migrantes llegan en patera a Ibiza y Formentera en solo tres días

Más de 280 migrantes llegan en patera a Ibiza y Formentera en solo tres días

Baleària supera los 800 millones de facturación y sube su beneficio un 152%

Critican que las islas pierden a 70 agentes

Critican que las islas pierden a 70 agentes

Un informe del CESID vinculó al exgobernador de Baleares Carlos de Meer con un posible "golpe de mano" tras el 23F

Un informe del CESID vinculó al exgobernador de Baleares Carlos de Meer con un posible "golpe de mano" tras el 23F

Balears no limitará la compra de inmuebles a no residentes

El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada

El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada

Rescatados 31 migrantes encaramados a unas rocas tras naufragar su patera frente a la costa de Formentera

Rescatados 31 migrantes encaramados a unas rocas tras naufragar su patera frente a la costa de Formentera
Tracking Pixel Contents