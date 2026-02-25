El 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han sido llamados para iniciar la temporada

Alrededor de un 70% de los trabajadores fijos discontinuos de Mallorca ya han recibido el llamamiento para incorporarse a sus puestos de trabajo con el fin de poner en marcha la temporada turística, según afirma el secretario general de UGT-Servicios en las islas, José García Relucio. Según los datos de esta organización sindical, mayoritaria en la hostelería balear, es destacable la fortaleza que están mostrando las cadenas de alojamiento situadas en zonas como Platja de Palma y Calvià a la hora de reactivar su actividad, pero apunta también una apreciable intensidad en puntos del norte mallorquín, como Alcúdia, o incluso en otros lugares como Cala Millor. Por contra, se reconoce que la situación de Ibiza y de Menorca es mucho más moderada en el marco de este relanzamiento.

García Relucio pone en valor que los negocios turísticos estén reforzando el llamamiento de sus fijos discontinuos con esta antelación, y vaticina una temporada de 2026 extensa en el tiempo. "Si la meteorología nos ayuda, nos podemos encontrar con un porcentaje elevado de trabajadores activos durante el inicio de noviembre", añade, a lo que suma una petición a las empresas hoteleras para que hagan un esfuerzo en torno a esta materia.

Además, vaticina que durante la Semana Santa ese nivel de llamamiento en la isla se aproximará ya al 90% del citado colectivo.

El llamamiento de los fijos discontinuos se ha iniciado con notable fortaleza / B. Arzayus

Más tiempo de empleo garantizado

Para el dirigente de UGT, este hecho resulta extraordinariamente positivo para el citado colectivo de los fijos discontinuos, al ampliar el tiempo en el que van a estar percibiendo su salario durante 2026, pero muy especialmente porque el nuevo convenio colectivo que se firmó el pasado año contempla que el periodo de empleo garantizado, que anteriormente era de seis meses por ejercicio, se va a ampliar dependiendo del tiempo medio que cada uno de estos empleados haya estado trabajando durante 2025, 2026 y 2027.

Sobre este punto, recuerda que el pasado año ya se caracterizó por tener una actividad muy extendida en el tiempo, pese a que el tramo final fue algo más débil de lo que inicialmente se había previsto. Con la confianza de que durante el presente ejercicio la situación sea incluso mejor, y de que algo similar volverá a suceder en 2027, la estimación que hace José García Relucio es que a partir de 2028 va a existir un elevado número de fijos discontinuos de Mallorca que van a ver como se les pasa a garantizar un periodo de siete y ocho meses anuales, e incluso hasta los nueve meses en aquellas zonas donde la desestacionalización está mostrando una mayor fortaleza, como es el caso de la Platja de Palma.

Un aspecto que matiza el responsable de UGT-Servicios es que aunque muchos trabajadores toman sus vacaciones una vez concluida la temporada y siguen percibiendo el salario de su empresa antes de proceder a tramitar su prestación por desempleo invernal, para calcular el periodo garantizado solo se va a tener en cuenta el tiempo de trabajo efectivo.

Por contra, se admite que Ibiza y Menorca no están alcanzando unos niveles de desestacionalización tan apreciables como en Mallorca, lo que hace que no se esperen ampliaciones tan notables del periodo de empleo garantizado.

José García Relucio, secretario general de UGT-Servicios / B. Ramón

Preocupación ante un 'overbooking' estival

Un punto que preocupa a este sindicato es que este verano puedan registrarse situaciones puntuales de overbooking coincidiendo con las fechas en las que está previsto un eclipse solar que va a ser muy visible desde la isla, y que al coincidir en su punto álgido durante la última hora de la tarde, cuando el astro está ya muy cerca del mar, se vaticina como un espectáculo único que tendrá lugar el día 12 de agosto.

El dirigente de UGT pone de relieve los precios que se anuncian para la planta hotelera en esa fecha son ya muy elevados, ante la previsión de que habrá muchas personas que van a intentar viajar hasta Mallorca para apreciar este fenómeno astronómico.

Según García Relucio, la planta hotelera de las islas lleva algunos años caracterizándose por trabajar con plantillas muy ajustadas (las empresas llevan tiempo lamentando las dificultades para encontrar empleados cualificados que acepten desplazarse hasta el archipiélago), y su temor es que durante los meses punta del verano los asalariados se vean afectados por unas importantes sobrecargas de trabajo, con el impacto que eso tiene sobre su salud.

Por ello, reclama que para julio y agosto de este año se haga un mayor esfuerzo por parte de las empresas en las contrataciones para evitar las citadas sobrecargas, recordando el efecto que eso puede tener en relación con el absentismo que tanto denuncian las empresas.