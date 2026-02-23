El nuevo sistema de receta electrónica falla en su primer día y bloquea la dispensación de medicinas en farmacias de Ibiza y Formentera

El nuevo sistema de prescripción y dispensación electrónica del Ib-Salut, denominado Sigma, ha fallado este lunes en su primer día de puesta en marcha y ha impedido dispensar medicamentos en prácticamente todas las farmacias de Baleares.

Según han confirmado a Diario de Ibiza fuentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Baleares (Cofib), a primera hora de la mañana el sistema funcionaba, pero más tarde se ha caído y lleva "todo el día sin funcionar", por lo que no se puede dispensar medicación. El problema, al parecer, se produce cuando los farmacéuticos intentan pasar la tarjeta sanitaria para validar la receta electrónica.

El anterior sistema, llamado RELE, dejó de funcionar el viernes por la noche para dar paso a la migración de datos de un sistema a otro este fin de semana. El domingo, explican desde el Cofib, se estuvieron haciendo pruebas con las farmacias de guardia, y el programa "parecía funcionar bien". Sin embargo, ha empezado a fallar hoy, al empezar la actividad ordinaria. "No se puede dispensar en ninguna farmacia de Baleares. Solo alguna de forma puntual ha ido bien, pero en general no está funcionando", advierten los farmacéuticos.

Ante la incidencia, el Cofib se ha reunido con el Ib-Salut, quien ha decidido detener temporalmente el sistema Sigma durante al menos un par de horas para intentar resolver el problema.

Desde el Colegio han informado ya a todas las farmacias de que el sistema está parado. Además, recomiendan a la ciudadanía que, siempre que sea posible, espere hasta esta tarde para acudir a recoger su medicación, ya que todas las farmacias dependen de SIGMA para dispensar con tarjeta sanitaria.

Un sistema recién implantado

Sigma sustituye al anterior sistema RELE y supone la renovación integral de la receta electrónica en Baleares. El cambio se ha llevado a cabo este fin de semana, 21 y 22 de febrero, periodo durante el cual ya estaba previsto que no se pudiera retirar medicación con tarjeta sanitaria y que, en caso de urgencia, se utilizaran recetas en papel.

El nuevo sistema pretende unificar la historia farmacoterapéutica del paciente, integrar la prescripción en residencias y centros sociosanitarios y permitir, entre otras novedades, la interoperabilidad europea para dispensar medicamentos en otros países de la Unión Europea.

El Ib-Salut ha invertido más de tres millones de euros en este proyecto, financiado con fondos del Ministerio de Sanidad, después de dos décadas sin renovar el sistema.