Migración
Rescatan a los 31 ocupantes de una patera que choca contra las rocas en Formentera
Dos personas fueron atendidas por hipotermia
Efectivos de la Guardia Civil han rescatado a un total de 31 personas de origen subsahariano que viajaban en una patera que ha chocado contra las rocas junto a la costa de Formentera. Según informa la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares, el operativo se llevó a cabo a las 8.50 horas de este lunes.
Los hechos ocurrieron en el mar, a unos 20 metros de la línea de costa. La embarcación impactó contra unas rocas salientes y sus ocupantes se refugiaron en dichas rocas a la espera de ser auxiliados.
Los agentes procedieron al rescate y al posterior traslado de las personas hasta la línea de costa. Dos de ellas tuvieron que ser atendidas por hipotermia. En el dispositivo intervinieron la Guardia Civil de Formentera y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil.
En total, son 57 los migrantes llegados en las últimas hora a Formentera, y desde el inicio de este 2026 han llegado 150 personas a las Pitiusas a bordo de nueve pateras.
