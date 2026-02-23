Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rescatan a los 31 ocupantes de una patera que choca contra las rocas en Formentera

Dos personas fueron atendidas por hipotermia

Imagen de archivo de una patera.

Imagen de archivo de una patera. / Vicent Marí

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

Efectivos de la Guardia Civil han rescatado a un total de 31 personas de origen subsahariano que viajaban en una patera que ha chocado contra las rocas junto a la costa de Formentera. Según informa la Delegación del Gobierno en las Islas Baleares, el operativo se llevó a cabo a las 8.50 horas de este lunes.

Los hechos ocurrieron en el mar, a unos 20 metros de la línea de costa. La embarcación impactó contra unas rocas salientes y sus ocupantes se refugiaron en dichas rocas a la espera de ser auxiliados.

Los agentes procedieron al rescate y al posterior traslado de las personas hasta la línea de costa. Dos de ellas tuvieron que ser atendidas por hipotermia. En el dispositivo intervinieron la Guardia Civil de Formentera y el Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil.

En total, son 57 los migrantes llegados en las últimas hora a Formentera, y desde el inicio de este 2026 han llegado 150 personas a las Pitiusas a bordo de nueve pateras.

