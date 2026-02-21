Rescatan a cuatro personas atrapadas por un gran incendio en la cárcel antigua de Palma

Cuatro personas que viven como okupas en la prisión antigua de Palma han tenido que ser rescatadas por los Bombers esta madrugada, tras quedar atrapadas por las llamas y el humo provocado por el incendio que se ha declarado en una montaña de basura que se había acumulado en el patio del recinto. Los cuatro rescatados estaban bien y no han tenido que ser evacuados a un centro médico. El resto de las decenas de personas que residen en el recinto pudieron salir por sus propios pies. Los bomberos tuvieron que trabajar durante más de dos horas para sofocar las enormes llamas, que causaron una gran alarma en el vecindario.

Según informan fuentes de los Bombers de Palma, durante la pasada noche tuvieron que acudir dos veces a la antigua prisión, donde residen decenas de personas en muy malas condiciones y donde se acumulan grandes cantidades de basura. Sobre las nueve y veinte de la noche tuvieron una primera intervención, cuando se produjo un incendio en un montón de desechos. En esta ocasión pudieron controlar las llamas rápidamente y el incidente no tuvo mayores consecuencias. Los bomberos se retiraron tras extinguir el fuego.

Unas horas después, sobre las dos y media de la madrugada, se recibió un nuevo aviso. En este caso las llamas se habían extendido por una montaña de basura que se había formado en el patio. Cuando los equipos de extinción llegaron al lugar se encontraron con que el incendio había alcanzado ya mucha fuerza. Las llamas se levantaban varios metros y provocaban una gran columna de humo que se extendía por todo el recinto.

En la prisión antigua residen más de un centenar de personas. La mayoría pudieron salir al exterior sin problemas, pero mientras comenzaban las tareas de extinción los bomberos comprobaron que había cuatro personas que estaban atrapadadas, cercadas por el humo. Bomberos con equipos de respiracion autónomos les ayudaron a salir. Todos estaban bien y ninguno de ellos tuvo que recibir asistencia médica.

Incendios frecuentes

Las tareas de extinción resultaron complicadas por la gran cantidad de basura acumulada, que actuaba como combustible. Dotaciones de dos parques de los Bombers trabajaron durante más de dos horas hasta que dieron por extinguido el incendio. Tanto el fuego como el despliegue de los equipos de emergencia provocó una gran alarma entre los vecinos de la zona.

Los incendios en el recinto de la cárcel antigua se han convertido en algo frecuente. En las instalaciones residen más de un centenar de personas como okupas, y en su interior se acumulan grandes cantidades de desechos. La Policía Nacional ha abierto una investigación para aclarar el origen del fuego.