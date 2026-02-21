Sanidad
Insisten al IbSalut que declare de difícil cobertura a los técnicos de emergencias del Gsaib en Ibiza y Formentera
El sindicato Unión Sindical de Auxiliares y Técnicos Sanitarios (USAE) reclama incentivos, y medidas de movilidad y formación
El sindicato Unión Sindical de Auxiliares y Técnicos Sanitarios (USAE) ha reprochado al director general del IbSalut, Javier Ureña, que hace 18 meses se comprometió a declarar como puestos de difícil cobertura a los técnicos de emergencias sanitarias de las ambulancias del Gsaib en Ibiza y Formentera y que, según denuncia la organización, "no ha cumplido su palabra".
En un comunicado, USAE sostiene que esa declaración supondría un incremento de cerca de 2.400 euros anuales por trabajador y beneficiaría a 101 técnicos de emergencias sanitarias de las Pitiusas.
El sindicato recuerda que la propuesta del Govern contemplaba también la adopción de “medidas incentivadoras”, entre ellas una valoración adicional en procedimientos de selección y movilidad, así como prioridad para participar en acciones formativas.
Estabilización laboral
USAE afirma que el compromiso sigue sin cumplirse y lo vincula al Pacto de Salud, que, según expone, persigue la estabilización laboral para reducir la precariedad y incluye como objetivo estratégico fidelizar profesionales en áreas de difícil cobertura.
El responsable de USAE en Ibiza, José Manuel Maroto, califica de "indignante" que Ureña "mienta" a los profesionales y defiende que el compromiso del personal de Gsaib es "indiscutible". Por ello, el sindicato anuncia que insistirá en que la promesa "se materialice cuanto antes" y advierte de un "agravio comparativo" con otros profesionales del archipiélago, alegando que la carestía de la vida y de la vivienda afecta a todos.
