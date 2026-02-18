Un hospital prohíbe a sus sanitarios avisar a pacientes de cancelaciones por la huelga médica

Responsables del Hospital Universitario Son Espases de Palma de Mallorca han recordado por escrito a su personal que está "terminantemente prohibido llamar, avisar o descitar pacientes" de las citas anuladas por la huelga de médicos estos días, después de que trascendiera que algunos profesionales estaban informando con antelación a usuarios para evitar desplazamientos innecesarios.

El aviso figura en un correo interno remitido a varios trabajadores tras una queja trasladada ayer por la mañana por la gerente del centro, Cristina Granados. En el mensaje señalan que han recibido información de que "se está avisando a pacientes con antelación para que no acudan con motivo de la huelga de facultativos".

El correo añade que, tras recibir esa comunicación, responsables del centro han pasado "por las salas para verificar la situación" y que no se ha encontrado "ningún caso en el que se estén realizando dichas llamadas o avisos anticipados". Aun así, se insiste en la prohibición para "evitar cualquier malentendido".

"Queremos recordar que está terminantemente prohibido llamar, avisar o descitar pacientes durante la huelga, tal y como ya se ha comunicado en ocasiones anteriores en situaciones similares", concluye el mensaje, que pide el "cumplimiento estricto de estas indicaciones".

La instrucción afecta a consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas que puedan verse alteradas por el seguimiento del paro. En la práctica, implica que algunos pacientes no sean informados previamente de posibles cancelaciones y acudan igualmente al hospital aunque su cita no pueda realizarse. Una situación que tiene especial impacto en personas mayores o con movilidad reducida, que en muchos casos requieren traslado en ambulancia para acudir a la cita.

Sanitarios consultados por este diario se preguntan por qué no se permite avisar una vez que el facultativo ha comunicado formalmente su adhesión a la huelga, con el objetivo de evitar desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo a los pacientes. La huelga ya ha provocado de momento la suspensión de miles de consultas y decenas de intervenciones programadas.

Fuentes del Ib-Salut consultadas por este diario aseguran que la referencia a la "prohibición" debe entenderse en el contexto del día previo a la huelga. Según explican, el derecho de huelga impide preguntar a los profesionales con antelación si secundarán el paro, por lo que el hospital no puede saber el día anterior qué consultas se verán afectadas ni avisar preventivamente a los pacientes. Aseguran que una vez constatado el mismo día que un facultativo no ha acudido a su puesto por ejercer su derecho de huelga, los centros intentan avisar "en la medida de lo posible" para minimizar las molestias. No obstante, el correo interno remitido a los trabajadores no especifica esa distinción temporal entre la víspera y el propio día de la convocatoria.

Con todo, desde la dirección de Son Espases no han mostrado reparos en respaldar públicamente las reivindicaciones médicas. La gerente del hospital, Cristina Granados, participó el pasado fin de semana en la manifestación celebrada en Madrid junto a representantes sindicales de Simebal, y este lunes el director médico del centro, Vicente Torres, se situó en primera fila de la concentración celebrada ante el hospital.

Cabe mencionar que son muchos los pacientes que, como residentes en Ibiza, tienen sus consultas en este hospital de Mallorca. Tal es el caso del joven ibicenco que viajó desde Madrid especialmente para su primera cita en la Unidad del Dolor, después de esperar más de dos años, y supo que le cancelaban la cita al arribar al aeropuerto de Palma.