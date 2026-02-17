Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión machistaPuertas abiertasPrimera RFEFPlazas colegiosHuelga hospital
instagramlinkedin

Prohens niega un aumento de las agresiones lingüísticas en Baleares: "No se puede señalar a un negocio por el simple hecho de no saber hablar catalán"

La presidenta del Govern sostiene que "todo el mundo es libre de hablar la lengua que quiera" y que es "peligroso hacer ver otra cosa"

Marga Prohens.

Marga Prohens. / Manu Mielniezuk.

Guillem Porcel

Palma

La presidenta del Govern, Marga Prohens, niega que exista un aumento de casos de discriminación lingüística en Baleares y sostiene que "los datos matan el relato". En una de sus intervenciones en la sesión de control al Ejecutivo en el Parlament, la dirigente autonómica insiste en que no se puede hablar de un repunte de casos cuando las cifras oficiales reflejan una disminución significativa de denuncias en los últimos años. "No se puede faltar el respeto a nadie por utilizar la lengua propia de estas islas, pero tampoco se puede señalar a un negocio por el simple hecho de no saber hablarlo", apunta.

Marga Prohens afirma que "siempre he pedido responsabilidad para no hacer de la lengua un elemento de crispación o confrontación en las islas" y rechaza que se atribuya al actual Ejecutivo un supuesto deterioro de la convivencia lingüística. A su juicio, determinados comportamientos particulares se están vinculando interesadamente a un "clima de crispación hacia la lengua" que, según defiende, no se corresponde con la realidad social del archipiélago.

Según los datos que la presidenta pone sobre la mesa, entre 2021 y 2023 se registran 453 denuncias por vulneraciones de derechos lingüísticos, mientras que entre 2024 y 2025 la cifra desciende a 90. De estas últimas, la mayoría se refieren a la falta de documentación o formularios en las dos lenguas oficiales y 34 corresponden a agresiones lingüísticas. "Hablan de un supuesto aumento cuando los datos nos dicen que hay menos reclamaciones y denuncias por agresiones lingüísticas que cuando gobernaba el Pacto", subraya.

Denuncias

Prohens recalca que el Govern actúa en el marco de sus competencias cuando existe una denuncia formal y asegura que "se han tomado las decisiones y se han tomado medidas para cumplir con la normativa y garantizar la atención en cualquiera de las dos lenguas cooficiales en esta Comunidad". En este sentido, defiende que el Ejecutivo vela por el cumplimiento de la legislación vigente sin convertir la cuestión lingüística en un campo de batalla político.

"La lengua no es un problema en estas Islas, el bilingüismo se vive con normalidad", afirma con rotundidad. La presidenta sostiene que "todo el mundo es libre de hablar la lengua que quiera" y que es "peligroso hacer ver otra cosa". En este sentido, advierte de que el respeto debe ser la base de la convivencia. "No se puede faltar el respeto a nadie por utilizar la lengua propia de estas islas, pero tampoco se puede señalar a un negocio por el simple hecho de no saber hablarlo", declara.

Noticias relacionadas y más

En la misma línea, defiende que, en su experiencia cotidiana, encuentra "una sociedad respetuosa". Para la presidenta, el debate sobre la lengua no refleja la realidad que se vive en la calle y responde más a una estrategia de confrontación política que a un problema estructural en Baleares. Así, el Govern mantiene que la convivencia lingüística se desarrolla con naturalidad y que las instituciones deben garantizar derechos sin alimentar tensiones.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Ayuntamiento de Ibiza a la propiedad de sa Joveria: hay que desalojar el gran asentamiento de chabolas ya
  2. Disputa inmobiliaria: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
  3. Inaugurada la reforma de la marina para yates de lujo de Ibiza, que espera un impacto de 30,4 millones de euros en ocho años
  4. Una embarazada denuncia a Ryanair por el mal trato recibido en el embarque tras sobrepasar el tamaño del equipaje
  5. Confirmada la condena de seis años para el millonario y jugador de póker kuwaití que voló a Ibiza desde Las Vegas en un jet lleno de drogas
  6. Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
  7. Cuatro jóvenes turistas han muerto por caídas al vacío en menos de tres meses en Sant Antoni
  8. Este es el precio máximo que puedes pagar por una vivienda si quieres acogerte al programa Hipoteca Jove del Govern

Prohens niega un aumento de las agresiones lingüísticas en Baleares: "No se puede señalar a un negocio por el simple hecho de no saber hablar catalán"

Prohens niega un aumento de las agresiones lingüísticas en Baleares: "No se puede señalar a un negocio por el simple hecho de no saber hablar catalán"

Nuevo Plan de Conservación Marina en Baleares: el objetivo es multiplicar por diez la superficie de alta protección antes de 2030

Nuevo Plan de Conservación Marina en Baleares: el objetivo es multiplicar por diez la superficie de alta protección antes de 2030

Baleares se consolida como la comunidad con mayor impacto migratorio de España: casi el 30% de la población ya es de origen extranjero

Baleares se consolida como la comunidad con mayor impacto migratorio de España: casi el 30% de la población ya es de origen extranjero

Baleares cierra su deducción para que los propietarios no suban los alquileres: un máximo de 2.000 euros por contribuyente y 800 por vivienda

Baleares cierra su deducción para que los propietarios no suban los alquileres: un máximo de 2.000 euros por contribuyente y 800 por vivienda

Atención estos días: no podrás retirar medicamentos con la tarjeta sanitaria en Ibiza y Formentera

Atención estos días: no podrás retirar medicamentos con la tarjeta sanitaria en Ibiza y Formentera

Los ciudadanos baleares podrán consultar su medicación desde el móvil con la nueva receta electrónica

Los ciudadanos baleares podrán consultar su medicación desde el móvil con la nueva receta electrónica

El Govern sostiene que aumentar el parque vivienda no debe implicar más población en Baleares: "No se puede construir para atraer a más personas"

El Govern sostiene que aumentar el parque vivienda no debe implicar más población en Baleares: "No se puede construir para atraer a más personas"

Prohens endurece su discurso contra la regularización: "Irene Montero ahora decide la política migratoria de España"

Tracking Pixel Contents