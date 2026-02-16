Nuevo Plan de Conservación Marina en Baleares: el objetivo es multiplicar por diez la superficie de alta protección antes de 2030

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentado esta mañana en el Consolat de Mar el Plan de Conservación Marina. Se trata de un documento estratégico que establece un ambicioso compromiso político y técnico para revertir la pérdida de biodiversidad marina y garantizar la sostenibilidad ecológica, económica y social del mar balear. Un proyecto que se marca como objetivo multiplicar por diez la superficie de alta protección antes de 2030.

Al acto de presentación han asistido el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet; el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; los directores generales de Pesca, Antoni M. Grau, y de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, además de representantes del sector pesquero, del sector náutico y recreativo, entidades ecologistas y fundaciones vinculadas a la conservación marina, entre las que destacan la Federación Balear de Cofradías de Pescadores, la OPMallorcaMar, la Fundación Marilles, la Mallorca Preservation Foundation, la Fundación Save The Med, la Fundación Palma Aquarium, asociaciones de centros de buceo, entidades vinculadas a la náutica social y recreativa y clústeres empresariales del sector marino.

La presidenta Prohens ha remarcado que el Plan "nace del diálogo y de la responsabilidad compartida" y ha subrayado que "la conservación del mar solo será posible si se hace desde el consenso y contando con los sectores implicados".

"Hoy damos un paso decisivo para proteger nuestro mayor patrimonio natural. La conservación marina no es una política ambiental aislada: es garantizar el futuro económico y social de Baleares", ha afirmado Prohens.

Líderes en conservación marina

El Plan de Conservación Marina recuerda que "las islas ya son líderes en conservación marina a nivel mediterráneo, pero pueden aspirar a ser un referente mundial. Aspiramos a demostrar que es posible reconciliar la prosperidad económica con unos ecosistemas marinos y litorales en excelente estado de conservación". Este lema no solo refuerza la estrategia ambiental, sino que también aporta un valor añadido, posicionando al archipiélago como destino de calidad y comprometido con la sostenibilidad.

El Plan parte de una diagnosis clara: durante el último siglo, el mar balear ha sufrido una notable pérdida de biodiversidad, vitalidad y resiliencia, con especial preocupación por la desaparición de los grandes depredadores apicales y la erosión de hábitats y especies.

En este contexto, el Govern establece un conjunto de compromisos que van más allá del cumplimiento legal y que incluyen medidas concretas en protección, vigilancia, gestión pesquera, seguimiento científico y transparencia. "Este Plan no es una declaración de intenciones. Es un compromiso político verificable, con objetivos, porcentajes y plazos. Y también es un modo de rendir cuentas ante la ciudadanía", ha destacado Prohens.

Multiplicar por diez la superficie de alta protección

Entre los principales compromisos, destaca la ampliación de la protección marina con especial énfasis en la protección estricta.

El Govern se compromete así a multiplicar por diez la superficie de alta protección en aguas de competencia autonómica hasta llegar a los 600 km² antes de 2030, con un mínimo de 500 km² antes de 2027. Además, el Govern solicitará al Estado la creación de una red de zonas de protección estricta en aguas exteriores, con el objetivo de lograr 1.500 km² antes de 2028 y 3.000 km² antes de 2030.

También se prevé impulsar nuevas reservas marinas en aguas exteriores, como la del Baix Fondo y la de Sóller, siempre con el apoyo del sector pesquero profesional y con base científica.

Otro de los ejes centrales del Plan es garantizar que la protección sea real y efectiva. Por eso, el Govern reforzará la vigilancia de los espacios marinos protegidos con más recursos humanos, materiales y tecnológicos, y con suficiente dotación presupuestaria.

En este sentido, también se prevé la modificación de la Ley 6/2013 de pesca marítima, marisqueo y acuicultura para incorporar nuevas infracciones, incrementar sanciones y agilizar procedimientos.

El Plan incluye la aprobación de planes de conservación de hábitats y especies vulnerables. Entre ellos, destaca el plan de acción para la conservación de elasmobranquios, publicado en el BOIB del pasado jueves 12 de febrero, que cuenta con financiación garantizada y posibles reintroducciones de especies extintas como el angelote o el pez guitarra.

Asimismo, se prevé un plan de conservación y restauración de bahías poco profundas antes de 2027, así como la creación de grupos de expertos y estructuras de coordinación estables.

Además, el Govern impulsará un programa integral de seguimiento científico de la biodiversidad marina y de la pesca antes de 2027, en colaboración con centros de investigación, el sector pesquero y otros agentes implicados, que permitirá disponer de datos sólidos para mejorar la gestión de los recursos y de los espacios marinos protegidos.

El Plan prevé también la ordenación y publicación anual de datos marinos, con indicadores comunes antes de 2026 y un sistema de acceso fácil y automático a la información para la ciudadanía.

Cogestión pesquera

El Plan de Conservación Marina reconoce la pesca como una actividad histórica y estructural, inseparable de la trama social y cultural de las islas, y sitúa al sector como aliado imprescindible de su conservación.

En este marco, el Govern se compromete a integrar el 50 % de la flota profesional en planes de cogestión antes de 2028 y el 100 % antes de 2030, así como a impulsar un plan específico para la pesca de arrastre, con delimitación de zonas y amplias áreas de exclusión.

Además, se aprobarán planes de cogestión para las bahías de Alcúdia y Pollença, se generalizarán las cajas verdes en todas las embarcaciones y se fomentarán marcas y certificaciones de producto pesquero local y sostenible.

"No se puede recuperar el mar sin los pescadores. La pesca profesional y recreativa es parte de nuestro territorio y de nuestra cultura, y este plan parte del respeto y del consenso", ha subrayado la presidenta del Govern.

El Ejecutivo ha recordado también que la semana pasada el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, visitó Baleares precisamente para conocer de primera mano el modelo de cogestión implantado en Baleares, pionero en Europa, e intercambiar experiencias sobre gestión sostenible de los recursos marinos.

El Plan incorpora un compromiso de seguimiento y financiación. El Govern calculará y realizará el seguimiento del gasto público en conservación marina, incrementará progresivamente los recursos disponibles y desarrollará un sistema de contabilidad del capital natural marino. Además, se convocarán anualmente a los actores implicados para evaluar el grado de cumplimiento del Plan.