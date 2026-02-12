Sanidad
Atención estos días: no podrás retirar medicamentos con la tarjeta sanitaria en Ibiza y Formentera
El cambio al nuevo sistema de receta electrónica dejará dos días sin dispensación habitual y los pensionistas que no pagan tendrán que adelantar el dinero si retiran fármacos en papel
Duna Márquez
Los ciudadanos de Baleares no podrán retirar medicamentos con la tarjeta sanitaria los días 21 y 22 de febrero debido al cambio al nuevo sistema de receta electrónica del Ib-Salut. Durante ese fin de semana, las farmacias no podrán dispensar tratamientos mediante receta electrónica, por lo que Sanidad recomienda recoger la medicación antes o esperar a que el sistema vuelva a estar operativo.
El motivo es la transición del actual sistema RELE al nuevo modelo SIGMA, una actualización tecnológica que unificará la información farmacológica del paciente. Sin embargo, mientras dure el cambio, la tarjeta sanitaria no funcionará en las farmacias.
¿Qué ocurre si necesitas medicación urgente?
En caso de urgencia, los médicos emitirán recetas en papel. Estas sí podrán dispensarse en farmacia, pero con una advertencia importante:
- Los pacientes que habitualmente pagan por sus medicamentos deberán abonarlos como siempre.
- Los pensionistas que normalmente no pagan con receta electrónica tendrán que adelantar el importe si retiran medicación con receta en papel.
Posteriormente, podrán solicitar la devolución del dinero a través de la sede electrónica del Govern, presentando la receta y la factura de la farmacia.
Sanidad insiste en que, si tienes tratamiento activo, lo más prudente es retirarlo antes del viernes 20 o esperar al lunes 23 para evitar complicaciones, pagos inesperados o trámites posteriores de devolución.
El cambio tecnológico, que ha supuesto una inversión superior a tres millones de euros, modernizará un sistema que llevaba dos décadas sin renovarse. Pero durante ese fin de semana, lo importante es recordar una cosa: la tarjeta sanitaria no servirá para recoger medicamentos en Baleares.
- El Ayuntamiento de Ibiza a la propiedad de sa Joveria: hay que desalojar el gran asentamiento de chabolas ya
- Disputa inmobiliaria: “No somos estafadores, ella quiso comprar la casa de campo y conocía las condiciones”
- Inaugurada la reforma de la marina para yates de lujo de Ibiza, que espera un impacto de 30,4 millones de euros en ocho años
- Una embarazada denuncia a Ryanair por el mal trato recibido en el embarque tras sobrepasar el tamaño del equipaje
- Confirmada la condena de seis años para el millonario y jugador de póker kuwaití que voló a Ibiza desde Las Vegas en un jet lleno de drogas
- Detienen al exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Palma en la operación contra el blanqueo de capitales en Mallorca
- Cuatro jóvenes turistas han muerto por caídas al vacío en menos de tres meses en Sant Antoni
- Este es el precio máximo que puedes pagar por una vivienda si quieres acogerte al programa Hipoteca Jove del Govern