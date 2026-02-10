El Govern sostiene que aumentar el parque vivienda no debe implicar más población en Baleares: "No se puede construir para atraer a más personas"

El Govern no quiere que la construcción de más vivienda para atajar la crisis habitacional de Baleares suponga un incremento de la población. Así lo ha defendido durante el pleno de esta mañana la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, quien ha lanzado un mensaje de contención demográfica tras ser preguntada por la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, sobre cómo el Ejecutivo autonómico tiene pensado cubrir la demanda de vivienda que azota el archipiélago. "Hay un principio básico, y es que no se puede construir para atraer a más población", ha asegurado la presidenta.

La líder del Ejecutivo autonómico ha respondido a los ultraderechistas señalando que el encarecimiento del precio de la vivienda, uno de los factores clave de la crisis habitacional, responde a un "desequilibrio entre la oferta y la demanda, fruto de un crecimiento poblacional". Prohens ha recordado que la población de Baleares ha crecido, en los últimos 15 años, en 160.000 personas. El parque de vivienda solo ha crecido en 36.000.

En este contexto, para el Govern "es necesario" corregir el desequilibrio y facilitar el acceso de los residentes a una vivienda, de las que a día de hoy, según los datos ofrecidos por Prohens, faltan 30.000 para cubrir las necesidades de los habitantes de las islas. "Es un tema que nos quita el sueño. La ley de emergencia habitacional ya tiene en planificación 5.000 viviendas a precio limitado. Hemos puesto las bases legislativas del suelo y las condiciones para poder construir más. Tiene que ser vivienda asequible y debemos priorizar a 'los de aquí'", ha defendido la presidenta.

Prohens, además, ha criticado las políticas del Gobierno central en materia de vivienda y ha vuelto a criticar el decreto ómnibus que pretendía aprobar el Ejecutivo y que fue finalmente tumbado en el Congreso, asegurando que "contenía medidas a favor de los okupas". La dirigente popular se ha dirigido finalmente a Cañadas para ironizar: "Solo nos faltaría ver al señor Negueruela okupando una vivienda para denunciar que la okupación ilegal existe en Baleares".

"Los ciudadanos quieren grúas y fechas de entrega de llaves"

Por su parte, los de Abascal han defendido durante su intervención la necesidad de liberar más suelo para construir más viviendas. Cañadas ha criticado que el Govern "anuncie ocho casas aquí, doce allá, pero llegaremos a 2050 y no habremos cubierto la demanda".

"Tenemos que ir más rápido, la emergencia lo justifica", han asegurado desde Vox, quienes han señalado que la ciudadanía "no quiere palabras, quiere grúas, hechos y fechas de entrega de llaves".