El PSIB-PSOE propone ajustar el transporte público de Formentera a residentes, jóvenes y ferres

Los socialistas plantean un modelo "sostenible" y dimensionado al número de usuarios en cada momento del año

Archivo: un autobús del transporte público en la Savina.

Archivo: un autobús del transporte público en la Savina. / CIF

Redacción Digital

Formentera

El PSIB-PSOE de Formenteraha registrado este domingo un escrito de propuestas ante el Consell Insular dentro del proceso de audiencia previa para definir el nuevo modelo de transporte público regular. Los socialistas aseguran que su objetivo es reforzar la cobertura, la accesibilidad y la conexión con servicios básicos, además de adaptar el servicio a la estacionalidad.

El portavoz del PSIB-PSOE en la isla, Esteve Portas, sostiene que el transporte público debe responder a la realidad cambiante de Formentera: "No son las mismas necesidades en marzo que en junio, ni a las 7 que a las 18", y subraya que el sistema no puede centrarse únicamente en la demanda turística, sino que debe atender la movilidad de los residentes durante todo el año.

En este sentido, Portas vincula el debate al proyecto Formentera.eco, que —según explica— debería actuar como "eje transversal" para avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible, más allá de la fijación de cupos.

Las propuestas se agrupan en cinco ejes: horarios útiles, intermodalidad, tipología de vehículos, movilidad especial y experiencia del usuario. Entre las medidas concretas, el PSIB-PSOE plantea ajustar los horarios a residentes y trabajadores y coordinarlos con los ferries, además de adelantar el inicio del servicio reforzado al 1 de marzo.

También proponen adaptar frecuencias para facilitar la movilidad de jóvenes que estudian en Ibiza, impulsar vehículos no contaminantes dimensionados al número de usuarios y reforzar la accesibilidad con vehículos adaptados para personas con movilidad reducida y conexiones con centros sociosanitarios y culturales.

Noticias relacionadas y más

En el apartado de información y atención al usuario, el escrito incluye la implantación de sistemas en tiempo real sobre llegadas y salidas, así como una tarjeta de autobús nominativa, en formato físico y/o digital.

TEMAS

