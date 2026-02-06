Peligro, procesionaria y viento: cerrado el parque infantil de es Pujols, en Formentera, por seguridad

El Consell de Formentera, a través de la conselleria de Medio Ambiente, informa de que el parque infantil de es Pujols permanecerá cerrado al público hasta nuevo aviso como medida preventiva, tanto por las actuaciones contra la procesionaria del pino como por las revisiones del arbolado derivadas del fuerte viento de las últimas semanas, que ha incrementado el riesgo de caída de ramas y restos vegetales.

Esta decisión se ha tomado con el objetivo de garantizar la seguridad de los niños, de las personas acompañantes y de las mascotas, dado que la combinación de estos factores puede suponer un riesgo para los usuarios del parque.

Ejamplar de procesionaria del pino. / EFE

Las instalaciones estarán cerradas mientras se llevan a cabo estas tareas y no reabrirán hasta que se pueda garantizar plenamente la seguridad. El Consell informará puntualmente de la reapertura una vez finalicen los trabajos.

Asimismo, el organismo recuerda que, a través de la concesionaria del servicio de mantenimiento de zonas verdes, se realizan de forma continua tareas de control y erradicación de la procesionaria en los pinos de las zonas verdes municipales más sensibles, como parques infantiles, centros educativos y espacios próximos a infraestructuras de alta afluencia.

Por último, se recomienda a la ciudadanía evitar el contacto con las orugas, extremar las precauciones con niños y mascotas, y seguir las indicaciones de seguridad mientras se mantengan las condiciones meteorológicas adversas.