La regulación de vehículos en Formentera suma miles de inspecciones para contener la saturación de la red viaria

El Consell de Formentera ha hecho balance de la regulación de entrada y circulación de vehículos de 2024, una medida amparada en la Ley 7/2019 de sostenibilidad ambiental para evitar la saturación de la red viaria y preservar el equilibrio territorial de la isla.

Según los datos difundidos, durante el periodo de regulación se levantaron 3.883 actas de inspección gracias al control continuado de los accesos mediante seis cámaras situadas en puntos estratégicos. La mayoría de las infracciones detectadas corresponderían a vehículos que accedieron a la isla sin autorización o con una autorización denegada, especialmente en la cámara ubicada en la entrada del puerto de la Savina, principal puerta de entrada para los vehículos visitantes.

Más de 3.300 expedientes aún en tramitación

Del total de actas de 2024, el Consell detalla que 3.312 se encuentran actualmente en fase de tramitación a través de la Agencia Tributaria de las Illes Balears (ATIB). Además, 546 sanciones ya han sido resueltas con imposición de multa, mientras que 25 procedimientos han sido archivados.

La institución recuerda que el procedimiento sancionador "es garantista", por lo que las personas afectadas pueden presentar alegaciones y documentación dentro de plazo y, por ese motivo, no todas las actas acaban derivando en una sanción.

Recordatorios a residentes y visitantes

En el mismo comunicado, el Consell insiste en varios puntos clave: que comprar un billete de barco no garantiza automáticamente la autorización para circular con vehículo, ya que existe una cuota máxima de vehículos visitantes; que la tramitación debe hacerse con antelación y comprobarse antes del viaje; y que el pago exigido no es una "tasa de entrada", sino el coste de tramitación de la autorización, que puede concederse o denegarse.

También recomienda valorar alternativas como el autobús, el taxi o la bicicleta, así como el alquiler de vehículos en Formentera, y subraya que todos los vehículos a motor deben solicitar autorización cada año, incluso en casos exentos o con bonificaciones.

2025, pendiente de iniciar sanciones

Respecto a las infracciones detectadas durante 2025, el Consell señala que todavía no se han incoado procedimientos sancionadores para poder gestionar el volumen acumulado de expedientes de años anteriores y mejorar el sistema en colaboración con la ATIB. Recuerda, además, que circular sin autorización es una infracción grave que prescribe a los dos años.

En cuanto a ejercicios anteriores, el Consell también publica cifras: en 2021 se detectaron 991 infracciones (con 342 sanciones ya resueltas), en 2022 hubo 2.816 (con 1.125 resueltas) y en 2023 se registraron 2.530 (con 733 resueltas). La institución añade que desde 2023 se ha reforzado la tramitación para evitar que expedientes detectados terminaran prescribiendo.