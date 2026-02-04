El retraso del plan estatal de vivienda deja en el aire el aumento de las ayudas al alquiler en Baleares

El retraso en la aprobación del plan estatal de vivienda deja en el aire el aumento de las ayudas al alquiler en Baleares. Dicho plan estatal, previsto para aprobarse entre diciembre del año pasado y enero de este 2026, todavía no ha salido adelante, poniendo así en riesgo la posibilidad de que las islas puedan aumentar el límite de precio en las ayudas.

Cabe señalar que una de las novedades que aparecen en el borrador del plan estatal es que Baleares podría fijar su propio límite de precio ante la situación de emergencia habitacional que se vive en el archipiélago. Actualmente, tan solo pueden acogerse a estas ayudas pisos con un alquiler máximo de hasta 900 euros mensuales y en el caso de las habitaciones 450 euros, un hecho que ha generado críticas tanto por parte del Govern autonómico como de los ciudadanos teniendo en cuenta la situación actual del mercado inmobiliario.

Incremento del precio máximo

Ante esta situación, el Ministerio incorpora la posibilidad de modificar la renta máxima mensual a través de un nuevo precepto. "Las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla podrán incrementar la renta o precio máximo mensual cuando así lo justifiquen en base a estudios actualizados de oferta de vivienda o habitación, en caso de viviendas o alojamientos compartidos, en alquiler o cesión que acrediten tal necesidad que podrán fundamentarse en los supuestos regulados en los apartados a) y b) del punto 3 del artículo 18 de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda", señala el punto 74 del borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda.

No obstante, en el caso de que este plan estatal de vivienda no se apruebe definitivamente, el límite de precio para acceder a las ayudas no podría aumentar, situándose en 900 euros para los pisos y 450 euros para las habitaciones.

El Govern confía en que salga adelante

El conseller de Vivivenda, Territorio y Movilidad del Govern balear, José Luis Mateo, confía en que este mes de febrero o en marzo pueda aprobarse dicho plan estatal ante la importancia que supone para los ciudadanos de Baleares.

"Confiamos en que se tome conciencia de la situación y se pueda aumentar el límite tope de alquiler para las ayudas, creemos que va a ser así. Hay un borrador con avances significativos y creemos que está encaminado para que sea así, pero hasta que no acabe de definirse todo al detalle no lo podemos confirmar", expresa Mateo.