El PP exige al Gobierno un refuerzo urgente de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Baleares

Los populares aseguran que hay un aumento de la criminalidad y una "creciente sensación de inseguridad"

Policía Nacional de Ibiza.

Policía Nacional de Ibiza. / P.N.I.

E.Press

El PP registrará una proposición no de ley (PNL) en el Parlament balear para reclamar al Gobierno de España un refuerzo urgente de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Baleares ante un aumento de la criminalidad y una creciente sensación de inseguridad que, a su entender, sufren los ciudadanos.

Así lo ha subrayado la portavoz adjunta del PP en la Cámara autonómica, Marga Durán, en la rueda de prensa celebrada este miércoles después de la Junta de Portavoces de la Cámara balear.

Según Durán, la inseguridad en las islas crece con el Gobierno de España. "Solo en enero ha habido apuñalamientos, peleas multitudinarias, robos violentos y agresiones con arma blanca en nuestras calles", ha dicho.

Sólo quedan 250 de mil agentes

Además, sostiene la diputada y portavoz popular que de los 1.000 agentes que han llegado a la Comunidad Autónoma en los últimos cinco años, solo se han quedado 250.

Ante esta falta de efectivos, continúa Marga Durán', las Policías Locales "están sosteniendo la seguridad en muchos municipios", asumiendo funciones que no les corresponden y auxiliando de forma constante a unas fuerzas estatales "claramente infradotadas", critica.

Igualmente, valora el incremento por parte del Govern de las plantillas de las policías locales de las islas, con la incorporación de 300 nuevos agentes, así como la deducción fiscal para los agentes estatales destinados en las Islas.

La propuesta del PP pide al Estado que refuerce las plantillas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ya que, concluye Durán, "la seguridad ciudadana no es un lujo, es un derecho".

El PP exige al Gobierno un refuerzo urgente de los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Baleares

El retraso del plan estatal de vivienda deja en el aire el aumento de las ayudas al alquiler en Baleares

Antoni Grau, director general de Pesca del Govern: «No sabemos cuánta gente se dedica a la pesca ilegal en Baleares, pero las sanciones son muy elevadas»

El periodista Jorge Dioni López, en Ibiza: «La principal solución a la crisis habitacional pasa por que la vivienda no sea tan rentable»

La regularización del Gobierno Central afectará a un mínimo de 10.800 inmigrantes en Baleares

El Govern acusa a Madrid de impulsar un colapso "tremendo" en el servicio de empleo balear

El temporal se ceba con Ibiza en una noche frenética para emergencias

