Una grúa se hunde en un antiguo aljibe en el patio de un instituto
El vehículo pesado estaba trabajando en la retirada de unos árboles afectados por los últimos temporales
Una grúa pesada se hundió ayer en un antiguo aljibe de unos dos metros de profundidad en el patio del instituto de bachillerato Antoni Maura, en el Polígono de Levante de Palma. Dotaciones de los Bombers han acudido al lugar para controlar que no hubiera vertidos de combustible y vaciar el agua acumulada en el depósito y facilitar la extracción del vehículo.
Según confirman fuentes de los Bombers de Palma, el incidente ocurrió ayer por la mañana, cuando una grúa de gran tonelaje que estaba trabajando en la retirada de unos pinos afectados por los temporales de los últimos días se hundió en un antiguo aljibe, cuya existencia al parecer se desconocía, en el patio del instituto. No se produjeron daños personales, pero el vehículo pesado quedó incrustado en el suelo, con las ruedas al aire, y no podía salir por sus propios medios.
Un trabajo complejo
Al lugar acudieron dotaciones de los Bombers de Palma, que han acordonado la zona para evitar accidentes y han revisado el vehículo para evitar vertidos de combustible. Los bomberos seguían hoy trabajando para bombear el agua acumulada en el antiguo depósito y facilitar la extracción del vehículo, que correrá a cargo de una empresa privada. Los técnicos desconocían hoy cuánto tiempo pueden tardar en sacar la grúa del agujero. "No va a ser fácil", comentaron.
