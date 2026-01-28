Migración
La regularización del Gobierno Central afectará a un mínimo de 10.800 inmigrantes en Baleares
El delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez Badal, defiende una medida "extremadamente positiva" que "no supondrá un efecto llamada" para el territorio
El acuerdo anunciado entre el Gobierno de España y Podemos para regularizar a más de 500.000 extranjeros en situación administrativa irregular afectará, por el momento, a 10.800 inmigrantes en Baleares. Así lo ha expresado el delegado del Gobierno en las islas, Alfonso Rodríguez Badal, quien ha calificado esta regularización de "extremadamente positiva" al "garantizar derechos y dar oportunidades" a los extranjeros que están ya en el archipiélago.
Según datos de la Oficina de Extranjería, actualmente hay más de 10.800 expedientes que estaban en tramitación en Baleares. En este sentido, con el reglamento actual necesitaban una antigüedad de dos años de permanencia para legalizar su situación. No obstante, según explica la delegación del Gobierno Central, "todo parece indicar que lo lógico es que estos 10.8000 expedientes puedan incorporarse a la regularización extraordinaria" recién aprobada por el Consejo de Ministros.
Asimismo, Badal también detalla que esta no es una cifra cerrada ya que habrá que esperar a finales de julio para conocer la totalidad de demandas que ha habido.
"No es un efecto llamada"
El delegado del Gobierno defiende que esta medida "beneficia a toda la sociedad" señalando que no representa un efecto llamada para Baleares. "No es un efecto llamada porque damos respuesta a los que están aquí. Vincularlo a esta idea y a una dificultad para la gestión del problema migratorio es desenfocar el tema y no atender a la realidad. Entiendo que el discurso de Prohens y el PP se acerca a la ultraderecha y las decisiones y opiniones las toman como suyas", destaca Badal.
