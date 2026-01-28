El Govern acusa a Madrid de impulsar un colapso "tremendo" en el servicio de empleo balear

El servicio balear de empleo (SOIB) puede verse abocado a un colapso "tremendo", según afirma la consellera de Trabajo, Catalina Cabrer, a causa de la pretensión del Ministerio del ramo de que las autonomías pasen a dar servicios de formación y orientación a los extranjeros que están pendientes de completar los trámites para su regularización, pero sin ofrecer ninguna ayuda económica ni refuerzo de personal a cambio, un punto de fricción entre ambas Administraciones al que se ha sumado ahora el anuncio de que el Gobierno central va a abrir un proceso de regularización extraordinario que según Cabrer también va a impactar de forma notable sobre el volumen de personas que el SOIB tiene que atender.

El problema nace en la reunión que durante el pasado mes de diciembre mantuvieron los representantes del servicio estatal de empleo (SEPE), dependiente del Ministerio, con los de las comunidades autónomas, en la que se reclamó a estas últimas que permitieran la inscripción para recibir servicios previos al empleo (básicamente de orientación laboral y de formación) a determinados colectivos, entre los que se encuentran las personas extranjeras que, habiendo solicitado la autorización de residencia por arraigo socioformativo, se encuentran pendientes de la resolución de la misma.

Carta de la Conselleria

Ante esta reclamación a las autonomías, la Conselleria ha remitido ya una carta de respuesta al SEPE rechazando esta pretensión por diferentes motivos. Uno de ellos es que el informe que desde el servicio estatal se presentó para justificar esta medida "no da cobertura jurídica suficiente a los supuestos planteados en el mismo, que implican la inscripción en los servicios públicos de empleo de personas extranjeras sin autorización administrativa, ni de residencia ni de trabajo", de ahí que se reclame que una medida de este calado se haga mediante una norma jurídica.

Catalina Cabrer, consellera de Trabajo / B. Ramón

La consellera no oculta que la idea del SEPE puede ser bienintencionada, pero advierte de las consecuencias que puede tener el aceptar a estas personas si finalmente la resolución de Extranjería es desfavorable a esa autorización.

Pero un aspecto sobre el que Catalina Cabrer hace especial hincapié es que esa pretensión de que los servicios autonómicos, como el SEPE, atiendan a extranjeros que todavía no tienen su situación regularizada se expone sin aportar recursos económicos o humanos lo único que puede suponer es que un departamento como el balear reciba una fuerte entrada de nuevos demandantes de servicios como los antes señalados y se vea colapsada su actividad.

Según la representante del Govern, lo que esta medida supone es que el Estado reconoce que no es capaz de arreglar la falta de personal y la saturación que sufre el servicio de Extranjería, de su competencia, y opta por trasladar el problema a las autonomías, generando una situación que puede ser especialmente grave en Baleares debido a la fuerte entrada de inmigración que registra, además de haberse convertido en una ruta de entrada en España de la de carácter irregular. Este hecho se considera especialmente criticable si se tiene en cuenta además que se quiere hacer sin la menor asignación de recursos a las autonomías y a la "falta de financiación estatal necesaria para atender a este colectivo".

El Gobierno pretende impulsar la regularización de inmigrantes / B. Ramón

"Irresponsabilidad" del Gobierno central

Por ello, Cabrer no duda en afirmar que "la manera de abordar la inmigración del Gobierno central es absolutamente irresponsable. En lugar de reforzar la gestión de Extranjería para agilizar sus procesos, da por sentada su falta de gestión y abre los servicios públicos de las comunidades autónomas sin orden, sin control y sin ofrecer recursos".

A ello suma el anuncio de la regularización extraordinaria que se va a llevar a cabo, lo que en opinión de la consellera va a elevar todavía más la demanda de servicios en el SOIB, a lo que suma el 'efecto llamada' que una iniciativa de este calado puede suponer para una región que está siendo ruta de entrada de la inmigración irregular.