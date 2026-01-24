Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos jóvenes, apuñalados en una reyerta a las puertas de una discoteca

La Policía Nacional busca a los autores de la agresión

Una patrulla de Policía, en el lugar de los hechos, en una imagen de archivo.

Una patrulla de Policía, en el lugar de los hechos, en una imagen de archivo. / CNP

Marcos Ollés

Palma

Dos jóvenes han sido apuñalados en una reyerta ocurrida esta madrugada a las puertas de una discoteca en Palma. Las víctimas han sido atacadas por un grupo de personas que han huido tras la agresión. Ambas han sido trasladadas al hospital Son Espases y en principio están fuera de peligro. La Policía Nacional ha asumido la investigación para identificar y localizar a los agresores.

Los hechos, según han informado fuentes policiales, han ocurrido a las cuatro y media de la madrugada en el polígono de Son Rossinyol, frente a la cárcel de Palma. Varias llamadas han alertado a los servicios de emergencias de que dos personas habían sufrido heridas de arma blanca en una pelea y al lugar han acudido patrullas de la Policía Local y la Policía Nacional y varias ambulancias.

Los efectivos sanitarios han comprobado que las víctimas presentaban lesiones en varias partes del cuerpo y, tras atenderlas en el lugar, las han trasladado a Son Espases. Tenían diversos cortes, pero ninguna de las puñaladas afectaba a órganos vitales.

La Policía Nacional ha abierto una investigación y ha tomado declaración a varios testigos para esclarecer lo ocurrido e identificar a los agresores.

