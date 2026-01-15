Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere un joven de 18 años al derrumbarse el tejado de su casa mientras dormía en Manacor

El hermano pequeño, de 13 años, ha sido rescatado por los bomberos bajo un metro de escombros y trasladado a Son Espases

Los hechos han ocurrido a las cinco y cuarto de la madrugada en una casa de la calle Sant Francesc

Derrumbe mortal en Manacor

Derrumbe mortal en Manacor / Cati Cladera | EFE

Lorenzo Marina

Marcos Ollés

Palma

Tragedia en Manacor. Un joven de 18 años ha fallecido la madrugada de este jueves al derrumbarse el tejado de su vivienda sobre la habitación en la que dormía. Su hermano, de 12 años, que estaba con él en el mismo cuarto, ha resultado herido y ha sido hospitalizado, en principio fuera de peligro. Bombers de Mallorca han rescatado los cuerpos de los hermanos bajo los escombros. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer las causas del siniestro.

El derrumbe ha ocurrido en torno a las cinco de la madrugada de este jueves en una vivienda de la calle Sant Francesc de Manacor. Por causas que aún se desconocen, el tejado de una vivienda de dos plantas se ha desplomado sobre el dormitorio donde se encontraban dos hermanos. El mayor, de 18 años, ha muerto en el acto al caerle encima el grueso de los escombros. Mientras que su hermano pequeño, de 13 años, que se encontraba durmiendo junto a él, ha sufrido lesiones de carácter menos grave. Estaba atrapado bajo un metro de escombros y los bomberos han conseguido rescatarlo. Mientras, los padres, que dormían en otra habitación, no han resultado heridos.

Hasta el lugar del siniestro se han trasladado dotaciones de Bombers de Mallorca del parque de Manacor para rescatar a las dos víctimas bajo los escombros. El cadáver del joven de 18 años ha sido sacado al exterior. También ha sido evacuado su hermano pequeño de 13 años, que ha resultado herido menos grave.

Investigación

Asimismo han acudido las asistencias sanitarias del Ib-salut en dos UVI móviles hasta el lugar del derrumbe. Los facultativos solo han podido confirmar el fallecimiento del joven de 18 años. Mientras que su hermano pequeño, de 12 años, ha sido trasladado a las urgencias pediátricas de Son Espases en estado menos grave.

Por su parte, agentes de la Policía Nacional se han desplazado hasta el lugar para abrir una investigación y esclarecer las causas del fatal derrumbe. No obstante se tendrá que producir buena parte del desescombro para que agentes de la Policía Científica puedan analizar con detalle los vestigios de las vigas del inmueble.

El Ayuntamiento de Manacor ha convocado un minuto de silencio para este mediodía y las banderas del consistorio ondean a media asta en señal de duelo.

