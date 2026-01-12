Denuncian a la dueña de una tienda de novias de Palma por arruinar una boda

Quería deslumbrar con su vestido el día de su boda, pero al final el traje de novia se convirtió en su martirio. Una joven que contrajo matrimonio el pasado mes de octubre en Mallorca ha presentado una denuncia penal contra la propietaria de la tienda de vestidos de novia, ubicada en el centro de Palma, por el pésimo trabajo que realizó en el traje, que nada tenía que ver con el encargo que le realizó la clienta Esta denuncia, elaborada por las abogadas Martina Cladera y María José Galmés, ya se ha presentado en un juzgado de Vía Alemania y en ella se han sumado varios familiares y amigas de la novia, ya que también encargaron sus trajes en esta tienda, que en algún caso ni siquiera fueron entregados. Se da la circunstancia que la dueña de esta tienda antes se dedicaba a la organización de viajes de novios y llegó a acumular varias denuncias por cobrar por la organización de unos desplazamientos, que no llegó nunca a contratar.

En esta denuncia se detalla que la abuela de la novia fue quien aconsejó a su nieta que contactara con la tienda, porque le habían gustado los trajes que tenía expuestos en el escaparete. La novia acudió por primera vez a la tienda acompañada por su madre, su abuela y su madrina. Se le exhibieron varios modelos. Eligió el traje y un segundo vestido para después de la ceremonia. La dueña de la tienda también se ofreció a realizar los vestidos de la madre de la novia, de las abuelas y de las cuatro damas de honor. Por todo este encargo cobró, según la denuncia, un adelanto de más de tres mil euros. Desde el encargo hasta el día de la boda se realizaron varias visitas a la tienda para realizar las pruebas de los vestidos.

Pocos días antes de la boda las clientas contactaron con la dueña de la tienda quien se comprometió a que tendría los vestidos terminados. Sin embargo, parece que no cumplió con su compromiso. La denuncia califica de «completo despropósito» el vestido de la novia y el de su madre. El primero no tenía mangas, «estaba manchado y los botones pegados con silicona». Como la parte de atrás estaba inacabada, la prenda no se podía abrochar. Entre la fotógrafa y el sastre del novio pudieron hacer un apaño, cosiendo el vestido al sujetador y a la faja. Y de esta manera lo pudo utilizar durante la ceremonia. Con el vestido corto pasó lo mismo. Había sido modificado y quedó muy estrecho. La prenda de la madre tampoco tenía mangas, mientras que las abuelas no pudieron usar los vestidos encargados porque la dueña de la tienda no se los entregó.

De los cuatro vestidos encargados por las damas de honor, uno de ellos ni siquiera fue elaborado, mientras que los otros tres no se terminaron de confeccionar. La denunciada los entregó sin acabar, es decir, sin coser y cogidos con agujas.

La novia también le había encargado a la empresaria unas corbatas para los hombres. En la denuncia se afirma que recibieron unas corbatas compradas «en una tienda de chinos». Las pajaritas que se confeccionaron también estaban mal cosidas y los tamaños eran diferentes.

El mismo día de la ceremonia y ante los problemas que fueron apareciendo, la dueña de la tienda abandonó la finca sin dar ningún tipo de explicación. En la habitación donde se supone que iba a dar los últimos retoques a los trajes desapareció dinero en metálico y una colonia de elevado valor.

La novia asegura que este día se convirtió en una auténtica pesadilla, tanto en lo económico, como en lo moral. No pudo disfrutar de la boda como ella había soñado, ni tampoco de la luna de miel. De hecho, necesitó asistencia especializada por el trastorno de ansiedad del que todavía, casi un año después, aún no ha superado.