José Ignacio Moya: «La movilidad sostenible solo será exitosa si incluye a las zonas rurales»

¿Qué entiende usted por una movilidad verdaderamente sostenible, más allá de lo eléctrico?

Una movilidad verdaderamente sostenible va más allá de la tecnología de propulsión. Implica reducir emisiones, mejorar la seguridad vial, ofrecer soluciones accesibles para todos y, sobre todo, renovar un parque automovilístico envejecido.

¿Cómo se puede garantizar que las ayudas públicas no beneficien solo a quienes ya pueden permitirse un coche nuevo?

La clave está en el descuento directo en factura. Si el comprador debe adelantar la ayuda y esperar meses —o incluso años— a cobrarla, las ayudas dejan de ser inclusivas y benefician solo a quien puede asumir ese riesgo económico. Además, es necesario reducir la burocracia y crear líneas específicas para jóvenes, rentas bajas y zonas rurales.

¿Qué opina del ritmo de adaptación de las infraestructuras de carga en comparación con las metas del Gobierno?

El despliegue de infraestructura de recarga no avanza al ritmo que exige la electrificación. Aunque se han dado pasos importantes, la realidad es que el ciudadano necesita puntos de carga operativos, accesibles y bien mantenidos, y esto no siempre ocurre. En territorios insulares como Balears esta necesidad es aún más evidente. La infraestructura debe planificarse con visión territorial y con criterios de equilibrio, no solo concentrarse en las grandes ciudades.

¿No cree que puede ser un problema que el ritmo de compra sea mayor que el de las infraestructuras?

Es uno de los principales riesgos. Si aumenta la adquisición de vehículos electrificados pero la red de recarga no acompaña se genera incertidumbre y, finalmente, frena la demanda. En Balears, esta situación es especialmente crítica en zonas rurales o con menor densidad de población con muy pocos puntos de carga.

¿Cómo valora el impacto ambiental real del proceso de fabricar y reciclar vehículos eléctricos?

La fabricación de baterías tiene impacto ambiental, pero todos los estudios de ciclo de vida coinciden en que un vehículo eléctrico emite menos que uno convencional a lo largo de toda su vida útil, incluso en países donde la generación eléctrica no es totalmente renovable.

¿Cree que las políticas de movilidad actuales tienen en cuenta las necesidades de las zonas rurales o solo de las grandes ciudades?

En parte, pero no lo suficiente. En zonas rurales e insulares el coche privado es imprescindible para acceder a servicios esenciales, trabajar o estudiar. La movilidad sostenible solo será exitosa si incluye a todo el territorio, no solo a las grandes ciudades.

¿Qué piensa sobre el futuro del empleo en el sector automovilístico con la automatización y la digitalización crecientes?

El empleo va a transformarse, no a desaparecer. La digitalización y la electrificación requieren nuevos perfiles profesionales: técnicos en alta tensión, especialistas en ADAS, instaladores de puntos de recarga… Los concesionarios ya invierten en formación intensiva para preparar a sus equipos. Además, la transición abre oportunidades en sectores asociados como la logística de baterías o los servicios de movilidad.

¿Qué le preocupa más: el ritmo de electrificación o la falta de una planificación coherente a largo plazo?

La falta de una planificación a largo plazo. La electrificación avanza, pero el ciudadano necesita estabilidad normativa, continuidad en las ayudas y un plan nacional que coordine a todas las administraciones. Lo que más frena hoy a los compradores no es la tecnología, sino la incertidumbre.

Si dependiera de usted, ¿qué tres medidas implantaría mañana para mejorar la movilidad?

Implantaría un plan nacional de renovación del parque automovilístico, con incentivos claros y estables en el tiempo para retirar los vehículos más contaminantes. Además, establecería un sistema de ayudas unificado y con descuento directo en factura, accesible para todos los ciudadanos. Por último, impulsaría un plan acelerado de infraestructura de recarga, con objetivos vinculantes por municipio y un refuerzo especial en las zonas rurales e insulares.

¿Qué mensaje le daría a los jóvenes que ven el coche como algo innecesario o contrario a sus valores ambientales?

A los jóvenes les diría que la movilidad sostenible no está reñida con la tecnología ni con la accesibilidad. Hoy, un vehículo eficiente o electrificado puede tener un coste de uso muy competitivo, especialmente combinando incentivos, unas tarifas adecuadas y fórmulas como el renting.