Los hoteleros de Ibiza y Formentera cierran una temporada "positiva" pero alertan del grave problema de la vivienda

Los hoteleros de Ibiza y Formentera han cerrado una temporada de 2025 con mejores resultados que la anterior, que ya fue buena. Pero no todo son noticias positivas; como el resto de sectores económicos pitiusos, los empresarios del alojamiento turístico reglado advierten de que las islas se enfrentan a "problemas estructurales" que amenazan a la principal industria pitiusa, provocados por la crisis habitacional. Y en este primer balance de un verano que realizan, reclaman "soluciones urgentes para el alojamiento de sus trabajadores".

La patronal ha presentado su balance de la temporada turística 2025, un ejercicio que la mayoría de establecimientos describe como "positivo y con mejores resultados que en 2024". La evolución ha sido especialmente favorable, apuntan, en Formentera, Santa Eulària e Ibiza, donde los hoteles "han registrado incrementos tanto en ocupación como en facturación".

Según el informe, casi la mitad de los hoteleros pitiusos encuestados considera que la temporada, "ha sido mejor que la anterior, mientras que las valoraciones negativas se mantienen en cifras mínimas". "La estabilidad de la demanda y la fortaleza de varios mercados emisores han sido claves para este resultado", detallan en el informe. En concreto, el 39,5% considera que la temporada ha sido "algo mejor", el 33,6%, que "igual", el 16% que "algo peor" y el 9,2% que ha sido "mucho mejor". Finalmente, apenas el 0,8% destaca que ha sido "mucho peor".

El comportamiento del empleo es uno de los aspectos que más destacan los hoteleros del cierre del verano de 2025. "El 74,6% de los hoteles ha mantenido su plantilla y un 22,8% ha contratado personal adicional, reflejo de una actividad intensa y sostenida. Solo un 2,6% afirma haber reducido puestos de trabajo", indican.

Los incrementos de personal se concentran en Sant Antoni, Sant Joan y en los establecimientos de tres estrellas, lo que la Federación Empresarial Hotelera interpreta como señal de una temporada "operativamente exigente".

El acceso a la vivienda, el gran problema del sector

De cara al verano del próximo año, la patronal advierte de que "la falta de vivienda asequible para trabajadores de temporada se ha convertido en el desafío más urgente para la mayoría de los hoteles. La dificultad para encontrar personal, señala el informe, está directamente vinculada a esta carencia", que afecta a todos los sectores económicos pitiusos desde hace ya unos años.

A este problema, los hoteleros suman otros factores que les preocupan: la escasez de perfiles cualificados, el incremento de costes generales y laborales y la competencia del alojamiento no reglado".

El documento también recoge críticas en materia de movilidad. La disponibilidad de aparcamiento, el transporte público y el tráfico en las principales vías reciben las peores valoraciones por parte de los hoteleros. En contraste, aspectos como la limpieza de playas y la seguridad ciudadana mantienen niveles de satisfacción elevados.

La Federación Hotelera reitera su disposición a trabajar junto a las administraciones para encontrar soluciones prácticas y a corto plazo que garanticen la competitividad del destino y el bienestar de trabajadores y residentes.

Entre las prioridades marcadas para los próximos meses destacan: creación de vivienda destinada al personal de temporada; programas de formación y captación de personal; refuerzo de la regulación del alojamiento no reglado y un plan insular de movilidad que mejore transporte y accesos

Un "buen año", pero con retos urgentes

"El resultado de este año ha sido bueno, pero sabemos que el éxito de las próximas temporadas dependerá de nuestra capacidad para resolver problemas que ya son estructurales", señala la Federación Empresarial Hotelera en su balance.

"El acceso a vivienda se ha convertido en la principal urgencia. Sin trabajadores no hay hoteles, y sin vivienda no hay trabajadores", concluye el documento.