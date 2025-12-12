Detenida por herir en el pecho y el cuello con una botella de cristal a un hombre en una calle de Ibiza

Agentes de la Policía Nacional de la comisaría de Ibiza detuvieron el pasado lunes a una mujer como presunta autora de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras una agresión ocurrida en las proximidades de la puerta de una discoteca del municipio. Según los primeros indicios, el local es uno de los ubicados en los pasajes de la avenida de Isidor Macabich.

La intervención policial, informan desde la Jefatura superior de la Policía Nacional en Baleares, se activó después de que una llamada al servicio del 091 alertara de una reyerta en la entrada del local situado en los citados pasajes. A su llegada, los agentes "encontraron a un joven con múltiples heridas en el pecho y el cuello, compatibles con el uso de un objeto punzante" que, añaden, se trata de una botella de cristal. El herido recibió asistencia sanitaria en el lugar y fue trasladado posteriormente a un centro hospitalario.

Según varios testigos, la presunta agresora, que ha sido detenida, "habría sido una mujer que se encontraba en las inmediaciones" y que fue localizada poco después por los agentes. La arrestada manifestó en ese momento que "había actuado para proteger a su pareja", después de que, presuntamente, este se hubiera peleado previamente con otro joven.

"Debido a la gravedad de las heridas de la víctima la mujer fue arrestada acusada de un delito de homicidio en grado de tentativa", añaden desde la Jefatura superior de la Policía Nacional.

La investigación "permanece abierta" en manos de agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la Policía Nacional en Ibiza, con el fin de "esclarecer por completo las circunstancias del suceso".