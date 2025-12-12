El aeropuerto de Ibiza vuelve a la senda del crecimiento del tráfico de pasajeros en noviembre

El aeropuerto de Ibiza registró el pasado mes de noviembre 260.069 pasajeros, lo que representa un aumento del 3,5% en comparación al mismo mes del año anterior, según desvelan los datos de actividad correspondientes al mes pasado facilitados este viernes por AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).

La estadística indica que de los 259.949 viajeros comerciales, 220.453 viajaron en rutas nacionales, un 1,8% más que en noviembre de 2024, mientras que 39.496 lo hicieron en vuelos internacionales, lo que significa un 14,8% más. Esta diferencia es normal durante los meses de menor actividad aeroportuaria, entre noviembre y marzo, pero cambia por completo de abril a octubre por efecto de la temporada turística y la llegada masiva de aviones desde destinos internacionales.

Entre los mercados internacionales con mayor volumen de pasajeros, detalla AENA, destacan Reino Unido, con 12.284 viajeros; Países Bajos, con 12.101 y Alemania, con 7.309.

En cuanto a las operaciones (se contabilizan los aterrizajes y los despegues), durante el mes de noviembre se atendieron 3.069 vuelos, lo que supone un crecimiento del 2,1% respecto al mismo mes del año pasado.

Acumulado desde enero

En el acumulado del año, el aeropuerto ibicenco ha contabilizado 8.902.282 viajeros, un 0,8% más que en el mismo periodo de 2024. La cifra de operaciones de aeronaves asciende a falta de un mes para finalizar el año a 82.308, un 2,5% más.

Teniendo en cuenta que el pasado año la terminal cerró con un total de 9.073.223 usuarios, y que en diciembre se registraron 240.379, es muy probable que este ejercicio se superen ampliamente los nueve millones de pasajeros en el tráfico aéreo ibicenco.