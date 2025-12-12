El aeropuerto de Ibiza vuelve a la senda del crecimiento del tráfico de pasajeros en noviembre
El acumulado del año se sitúa en 8.902.282 viajeros
El aeropuerto de Ibiza registró el pasado mes de noviembre 260.069 pasajeros, lo que representa un aumento del 3,5% en comparación al mismo mes del año anterior, según desvelan los datos de actividad correspondientes al mes pasado facilitados este viernes por AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea).
La estadística indica que de los 259.949 viajeros comerciales, 220.453 viajaron en rutas nacionales, un 1,8% más que en noviembre de 2024, mientras que 39.496 lo hicieron en vuelos internacionales, lo que significa un 14,8% más. Esta diferencia es normal durante los meses de menor actividad aeroportuaria, entre noviembre y marzo, pero cambia por completo de abril a octubre por efecto de la temporada turística y la llegada masiva de aviones desde destinos internacionales.
Entre los mercados internacionales con mayor volumen de pasajeros, detalla AENA, destacan Reino Unido, con 12.284 viajeros; Países Bajos, con 12.101 y Alemania, con 7.309.
En cuanto a las operaciones (se contabilizan los aterrizajes y los despegues), durante el mes de noviembre se atendieron 3.069 vuelos, lo que supone un crecimiento del 2,1% respecto al mismo mes del año pasado.
Acumulado desde enero
En el acumulado del año, el aeropuerto ibicenco ha contabilizado 8.902.282 viajeros, un 0,8% más que en el mismo periodo de 2024. La cifra de operaciones de aeronaves asciende a falta de un mes para finalizar el año a 82.308, un 2,5% más.
Teniendo en cuenta que el pasado año la terminal cerró con un total de 9.073.223 usuarios, y que en diciembre se registraron 240.379, es muy probable que este ejercicio se superen ampliamente los nueve millones de pasajeros en el tráfico aéreo ibicenco.
