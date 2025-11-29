Vivienda
El Govern balear y los API lanzarán una campaña para promover las denuncias contra el fraude en la vivienda
“Están ahí, pero la gente desconoce sus derechos”, dicen desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria
También se promoverá el asesoramiento para los ciudadanos y un plan de inspección
El Govern y el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares van a lanzar a principios de 2026 una campaña para promover las denuncias contra el fraude en la vivienda. Se pretende activar el control informando a la ciudadanía sobre sus derechos en materia inmobiliaria, así como las obligaciones de los API. Esta colaboración entre ambas entidades se reforzará con un plan de inspección y un canal de asesoramiento.
Los canales para hacer llegar denuncias relacionadas con la vivienda ya existen, pero "casi nadie lo sabe" y los derechos que asisten "la gente los desconoce", lamenta el presidente del órgano colegial, José Miguel Artieda. De ahí la importancia de lanzar esa campaña informativa para activar el control sobre los fraudes y las sanciones cuando se incumplan las obligaciones en materia inmobiliaria. Este viernes Artieda mantuvo una reunión con el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés. Con este sistema de vigilancia se podrán recoger denuncias de ofertas irregulares, infraviviendas y todo tipo de fraudes en esta área.
La Conselleria sacará la licitación para desarrollar un programa para el registro de los API, ya hay 800 inscritos
Por otro lado, también se avanzará con la creación en Baleares de un registro para los agentes inmobiliarios, toda vez que solamente será voluntario porque el Gobierno central ha impedido su carácter obligatorio para todos los API. Con la obligatoriedad se pretendía exigir unos requisitos de profesionalidad para poder ejercer esta actividad.
En 2026 el Govern va a sacar una licitación para que una empresa desarrolle un programa informático para ponerlo en marcha. Hasta ahora se han inscrito 800 profesionales, revela el presidente del colegio oficial, cifra que considera "representativa sobre los más activos e interesados" en que salga adelante esta iniciativa. Si bien se desconoce cuántos API desarrollan la actividad, Artieda presupone que podría haber unos 1.500. "Aunque el registro solo sea voluntario será un sello de garantía para los ciudadanos", considera, porque ahora "campan libremente" los que ejercer en este nicho.
En cuanto a los canales para denunciar los fraudes en materia de vivienda, Artieda señala que en el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares ya cuenta con esa vía, pero se pretende su promoción junto con el asesoramiento. "Nos alinearemos con el canal del Govern (a través de la conselleria de Vivienda)" para impulsar las reclamaciones. "Seguramente nuestro canal es más ágil por la falta de personal en la Administración", dice.
Entre los fraudes con las viviendas se observan anuncios en las páginas webs inmobiliarias con ofertas ilegales que bien son eliminados una vez se detectan o se modifican de forma inmediata los datos que delatan que se trata de una infravivienda. Otra práctica ante el auge del alquiler de habitaciones por los inalcanzables precios de los alquileres consiste en que hay empresas que ofrecen elevadas comisiones a los agentes inmobiliarios que les faciliten pisos para después subarrendarlos. Estas propuestas no son ilegales, pero desde el organismo colegial las rechazan ante la crisis de vivienda que azota el archipiélago.
