El Govern multiplicará por seis el uso de robots en Baleares: tramitan miles de expedientes en tiempo récord

Esta es "la legislatura de la innovación y de la inteligencia artificial" y las Islas Baleares "siempre a la vanguardia" también persiguen ser líderes en nuevas tecnologías asegura la presidenta del Govern y del Partido Popular balear, Marga Prohens, quien ha anunciado este sábado un plan para el ParcBit con una inversión de 62 millones de euros que incluye viviendas de alquiler para investigadores y trabajadores. La líder popular también avanza que se va a multiplicar "por seis la implementación de robots en la Administración para tramitar expedientes", hasta 5 millones de euros.

Prohens ha clausurado en el ParcBit el Foro de Inteligencia Artificial, organizado por el PP en el parque tecnológico, un espacio que "hace dos años nos encontramos totalmente abandonado", denunciaba, porque con el Govern Armengol no había "ni ambición ni visión". El plan para su mejora incluye la recuperación de solares para nuevas empresas y la modernización de sus infraestructuras.

La presidenta aprovechaba este espacio que reunía a expertos del sector público, privado y universitario para detallar los avances en tecnología bajo su mandato: "Hemos decidido liderar el futuro. Somos el centroderecha no solo moderado, sino moderno a nivel europeo". Así anunciaba también la creación del Gemelo Digital, proyecto que permitirá hacer "una representación virtual de nuestro territorio que ayudará a monitorizarlo en tiempo real”, conlleva una inversión de 4,6 millones de euros.

Con el Gemelo Digital se facilitará la gestión ante casos de emergencias, al poder predecir acontecimientos y gestionarlos en tiempo real y también se podrá aplicar a los recursos hídricos o los flujos turísticos para evitar la saturación. Se irán incorporando otras gestiones como la del transporte, la energía o los residuos, explicaba Prohens sobre un proyecto que "garantizará el bienestar tanto de los residentes como de los visitantes”.

En el auditorio del ParcBit los populares pudieron escuchar la ponencia de Manuel Torres, de Gartner y una mesa redonda con Dolores Ordóñez (Turistec), Antoni Aloy (APSL), Xavier Varona (Instituto de IA de la UIB) e Isabel Bonet (Ayuntamiento de Calvià), moderada por Miquel Cardona.

Manuel Torres, ponente en foro de IA del PP balear.

Entre las medidas presentadas por Prohens para que Baleares sea un referente en innovación y tecnología destaca el uso de robos en la Administración para ganar eficiencia, un proyecto piloto que está permitiendo tramitar expedientes "en tiempo récord". El objetivo es que se extiendan a todos los departamentos. Una hora de trabajo de un robot equivale a cinco de un funcionario, ahora bien, "no vienen a sustituir a los trabajadores públicos" sino a complementar su labor en tareas repetitivas, aseveraba la presidenta.

Otras inversiones en esta materia van destinadas a ampliar la red de sensores y consolidar el Territorio Balear Inteligente, con datos en tiempo real para mejorar la toma de decisiones, con 4 millones de euros. Otros dos millones irán a la puesta en marcha del Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial, en colaboración con la UIB y situado en el ParcBit.

Ayudas a empresas

Para pequeñas y medianas empresas se amplían las ayudas para la innovación, que no se convocaba desde 2018, criticaba Prohens, con 8,3 millones de euros, y habrá una línea de avales a través de la sociedad de garantía recíproca ISBA de 5 millones de euros para proyectos innovadores. Además, se crearán préstamos participativos con 3 millones de euros para emprendedores. Asimismo, la líder del PP se refería a la reforma fiscal que promueve su partido, en tramitación parlamentaria, para "mejorar el régimen fiscal" balear con una deducción del 45 % al impuesto sobre sociedades para actividades de I+D+i.

El archipiélago se ha destacado por ser siempre "un lugar de vanguardia: primero en turismo, después en sostenibilidad. Ahora nos toca serlo también en tecnología e innovación”, acotaba la presidenta, en esta legislatura, "la de la innovación, de la transformación digital y de la inteligencia artificial”. "Me considero liberal y también humanista" y esta era de la IA "también será humanista", concluía Prohens haciendo hincapié en que "tiene más beneficios que riesgos".