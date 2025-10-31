Ismael Alonso dimite como director del SOIB tras tres meses en el puesto

El director del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), Ismael Alonso Sánchez, ha presentado su dimisión tres meses después de acceder al cargo, según comunicó formalmente en una carta dirigida a la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social y presidenta del organismo autonómico. La renuncia, fechada el 29 de octubre, será efectiva este viernes, cuando se ratifique en el Consell de Govern. Alega motivos personales.

En su escrito, Alonso explica que su decisión llega “tras un período de profunda reflexión” y considera que “es el momento adecuado para cerrar esta etapa profesional y permitir que una nueva persona pueda continuar impulsando los proyectos y líneas estratégicas que el SOIB tiene en marcha”.

El ya exdirector expresa su agradecimiento al personal del organismo por su compromiso con el servicio público, así como a los miembros del Consell de Direcció del SOIB y a la propia Conselleria de Treball “por la cooperación constante, el respeto institucional y el clima de trabajo constructivo”. También se compromete a colaborar en el proceso de traspaso “para facilitar una transición ordenada y eficaz”.

Aterrizó en Educación con un objetivo: "Que el sector concertado fuera tratado con el mismo respeto que el público"

Antes de asumir esta dirección, Alonso fue director general de Personal Docente y Centros Concertados en la conselleria de Educación y Universidades, puesto que ocupó entre enero y julio de 2025. Antes, su puesto había sido director general de Planificación, Ordenación e Infraestructuras Educativas desde el inicio de la legislatura.

En la publicación de Facebook en la que ha anunciado el fin de su etapa en la política, Alonso ha explicado que comenzó su andadura "con un objetivo claro", que era que "el sector concertado fuese tratado con el mismo cariño, respeto y consideración que el sector público". En su escrito, el ex director general de Personal Docente ha hablado de un camino "intenso" y ha agradecido el apoyo a todos los que le ayudaron "por esas horas de trabajo silencioso que casi nadie ve ni reconoce". Ha señalado que "a pesar de las críticas", siempre se sintió orgulloso del esfuerzo que hicieron juntos. Agradece también el apoyo a familia y a amigos y a toda la dirección general de Personal Docente le reitera su agradecimiento "por luchar" a su lado "contra cada adversidad".

Licenciado en Química por la Universitat de les Illes Balears, con formación en salud laboral y prevención de riesgos laborales, Alonso ha estado vinculado durante años al ámbito educativo y sindical, y antes de entrar en el Govern era el secretario general de la Federación de Enseñanza de USO en Baleares, el sindicato más representativo de la enseñanza concertada.