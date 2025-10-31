Baleares recibió a 13.709.686 turistas extranjeros hasta septiembre, un 3% más

Baleares recibió entre enero y septiembre a un total de 13.709.686 turistas extranjeros, que es un 3% más respecto al mismo periodo del año anterior, mientras que solo el pasado septiembre visitaron el archipiélago 2.187.288 visitantes internacionales, un 1,8% más.

España registró la cifra récord de 76,5 millones de turistas extranjeros en los nueve primeros meses del año, un 3,5% más en comparación con el mismo periodo de 2024 (73,6 millones), de acuerdo con los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El gasto acumulado de los visitantes extranjeros en el país alcanzó la cifra récord de 105.828 millones de euros entre enero y septiembre, un 7% más en tasa interanual, y que en el caso de Baleares fue de 18.378 millones de euros, un 5,9% más.

Durante los primeros nueve meses del año, los visitantes internacionales en Baleares destinaron un 2,8% más en comparación con el mismo periodo de 2024, con un gasto medio de 1.341 euros y 218 euros diarios, un 4,9% más.

Solo en septiembre, España recibió 9,7 millones de turistas internacionales, un 0,8% más que en el mismo mes de 2024, en tanto que el gasto se elevó a 13.364 millones, un 6% más.

En septiembre y con el fin del verano, el incremento de las llegadas de turistas en tasa interanual se moderó en el país hasta un 0,8% más en comparación con el mismo mes de 2024, con unas 9,7 millones de llegadas de foráneos a los destinos turísticos.

El gasto, en cambio, se elevó a 13.364 millones, un 6% más, con una media por turista de 1.380 euros y un incremento interanual del 5,1%, mientras que el gasto medio diario en el cierre del verano creció un 4,5%, hasta los 204 euros.

Gasto turístico en Baleares

En Baleares el gasto turístico en el noveno mes del año aumentó un 5,3%, hasta los 2.843 millones de euros. El gasto medio por visitante fue de 1.300 euros por persona, un 3,4% más, y cada turista desembolsó unos 213 euros al día, un 4,1% más.

De los tres países emisores principales, solo Reino Unido, con casi 2,1 millones de turistas, experimentó una subida en tasa interanual en septiembre (2%).

Alemania (2,5% menos; 1,3 millones de turistas) y Francia (1,6% menos; 1,1 millones) retrocedieron en el número de visitantes en comparación con septiembre de 2024.

En los nueve primeros meses, desde el Reino Unido llegaron a España 15,3 millones de turistas (un 4% más); desde Francia, 10,2 millones (0,1% menos); y desde Alemania, 9,5 millones (1,4% más).

Datos por comunidades

Por comunidades autónomas de destino, Cataluña figuró a la cabeza entre enero y septiembre, con 15,8 millones de turistas extranjeros, aunque se mantuvo plana en tasa interanual.

Baleares sumó 13,7 millones en ese mismo periodo, un 3% más; y Andalucía sobrepasó a Canarias, con 11,5 millones de personas, un 7,3% más.