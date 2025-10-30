Dimite el número dos de Turismo del Govern de Baleares, el histórico Pep Aloy

Pep Aloy Pons pone punto final, ahora parece que de verdad, a su trayectoria en la gestión pública. El director general de Turismo ha dimitido de su cargo y su salida se hará efectiva este viernes en el Consell de Govern. El número dos de la conselleria de Turismo, un histórico que ha pasado en cuatro ocasiones por este departamento en manos del PP, deja a su mano derecha como su sucesor: Miguel Roselló Jiménez.

La salida de Aloy se produce a las puertas de la gran feria turística de Londres, la World Travel Market (WTM), que se celebra la semana que viene. En la capital británica debutará Rosselló como director general de Turismo. Hasta ahora ha fungido como coordinador de esta área en la Conselleria Turismo, Cultura y Deportes. Rosselló ha sido la sombra de Aloy y el ya saliente director quería que fuera él quien le sucediera en el cargo. Cuenta con una basta experiencia en el sector que ha desarrollado en Meliá Hotels International.

Cuando la presidenta Marga Prohens conformó su gobierno en el verano de 2023 no fue fácil encontrar candidato para cubrir la cartera de Turismo, Cultura y Deportes, puesto para el que fue designado finalmente el exalcalde de Montuïri Jaume Bauzà, que carecía de vínculos con el sector. Pero la mejor baza con la que contó Bauzà era el nombramiento de Pep Aloy, quien se movía por la calle Montenegro, la sede de la Conselleria, como Pedro por su casa. Esta ha sido la cuarta ocasión en la que llegaba a Turismo y la quinta en un Ejecutivo del PP porque también fue director general de Educación y le tocó negociar las transferencias universitarias.

Sin sorpresa

La marcha de Aloy, yerno del expresidente de la CAEB Josep Oliver, no sorprende en sus círculos cercanos, dejó dicho que no terminaría la legislatura y que se marcaba objetvos concretos. Estaba ya jubilado cuando el PP de Prohens llamó a su puerta y tomó la decisión de dar marcha atrás para volver a la vida laboral. Aloy, técnico en Dirección y Administración de Empresas, fue funcionario del Ministerio de Educación desde 1979 hasta 1994 y después ha ocupado varios cargos en el Govern. Llegó al Ejecutivo balear en tiempos del presidente Gabriel Cañellas y fue director general de Ordenación con el conseller de Turismo Jaume Cladera y también estuvo con Joan Flaquer. Además, ocupó la dirección general de Educación (1996-1997) y fue director general de Ordenación y Planificación Turística (2003-2007).

La política municipal también llamó a su puerta, fue alcalde de Sencelles desde 2003 hasta 2007, con mayoría absoluta, y en 2011 fue nombrado responsable de Gestión Facultativa de la Agencia de Turismo de las Illes Balears (ATB), la antecesora de la Aetib.

En su paso por Turismo, Aloy estuvo tras la confección de las leyes de 1999 y la de 2012 y ha cerrado su etapa en el Govern con la aprobada el pasado abril, además de gestionar el reparto de los fondos europeos y reformar el decreto de turismo de excesos.

En cuanto al decreto ley 4/2025, llamado contra la oferta ilegal, de medidas transitorias para la oferta, y por la calidad turística de las Illes Balears se puede resumir como la ley Aloy, una ley que ya no le ha tocado aplicar por las transferencias de turismo a los consells insulares.

Pep Aloy se va porque quiere cerrar una etapa y después de haber sido detractor de la ecotasa lo hace como acérrimo defensor del impuesto que aprobó el Pacto de Progreso. Entre sus grandes logros le gusta destacar la creación de la Escuela de Hostelería, pesa ser funcionario de Educación.