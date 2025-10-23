Interior desmiente a Frontex: asegura que pidió refuerzo aéreo para Baleares en noviembre de 2024

Interior asegura que pidió a Frontex refuerzo aéreo en Baleares en noviembre de 2024. El ministerio de Fernando Grande-Marlaska afirma que solicitó este servicio, vía JORA, en la zona prefronteriza al sur del archipiélago para mejorar la detección de embarcaciones y apoyar los rescates.

Tras la petición de información, el Ministerio del Interior ha comunicado a este diario que sí solicitó a Frontex un refuerzo de medios en el entorno de Baleares. Interior señala que el 19 de noviembre de 2024 “se remitió a Frontex, a través de la aplicación JORA, una petición de refuerzo de vigilancia aérea en la zona prefronteriza al sur de las Islas Baleares, con el objetivo de mejorar la detección temprana de embarcaciones sospechosas de delitos transfronterizos o migración irregular, y apoyar las tareas de búsqueda y rescate”.

Detallan que un avión de Frontex colabora en la vigilancia aérea en la frontera sur del Mediterráneo Occidental, “con especial incidencia, desde el 19 de febrero de 2025, en aguas del sur de Baleares”. Además, enfatizan en que su despliegue “está contemplado en el plan de operaciones que España firmó con la agencia europea el pasado mes de enero, que se renueva y actualiza anualmente”.

Polémica

Hace apenas 24 horas, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) explicaba que no tiene desplegados agentes en Baleares y que el Gobierno español no ha solicitado su apoyo para hacer frente al incremento de llegadas de embarcaciones en los últimos meses.

En declaraciones al programa Al Dia de IB3 Ràdio, Chris Borowsky, portavoz de Frontex en Varsovia, aseguró que “en este momento Frontex no tiene agentes destinados directamente en la isla. Tan solo podemos actuar cuando un Estado miembro solicita nuestro apoyo y decidimos de manera conjunta qué se necesita. Hasta ahora, no hemos recibido esta petición de España”.