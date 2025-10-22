Piden ayuda para localizar a una joven desaparecida en Mallorca hace una semana

La familia de Paola Mariana Lens, italoargentina de 26 años, ha pedido públicamente ayuda para tratar de localizarla, ya que han perdido el contacto con ella desde hace una semana. La joven había viajado desde Argentina a Mallorca unos días antes para trabajar como niñera para una familia alemana. Los primeros días mantuvo conversaciones frecuentes con sus allegados, pero esta situación cambió abruptamente el pasado día 14. Dejó de contestar al teléfono, eliminó su cuenta de Whatsapp y bloqueó sus contactos en redes sociales. La Policía Nacional ha confirmado que la joven llegó a Mallorca el pasado día 10, y está a la espera de recibir la denuncia formal del consulado argentino en Palma.

Según explica desde Argentina Gabriela Protti, madre de Paola, su hija emprendió viaje a Palma vía Madrid el pasado 6 de octubre para trabajar como niñera en un programa de intercambio cultural. El pasaje había sido adquirido por la familia para la que iba a trabajar, un matrimonio alemán con un niño de seis años y un bebé de nueve meses.

Durante sus primeros días en la isla mantuvo frecuentes contactos con sus familiares, sobre todo a través de Whatsapp. El último de estos mensajes fue recibido por uno de sus primos el pasado 14 a las cinco y media de la tarde. A partir de ahí la comunicación se cortó abruptamente.

«Desde ese momento no hemos podido comunicarnos con ella», explica su madre. «Su aplicación de Whatsapp aparece desinstalada, no se pueden realizar llamadas a su teléfono y su cuenta de Instagram tiene muchos contactos bloqueados, lo que no es normal en ella. Y los mensajes que se logran escribir son inmediatamente borrados. Las pocas personas a las que ha contestado comentan que está rara, y que los mensajes no parecen escritos por ella».

La madre de la joven está especialmente inquieta porque desconoce el nombre y el domicilio de la familia alemana para la que Paola estaba trabajando. La mujer afirma que ha presentado una denuncia en Argentina y está pendiente de recibir los formularios para ampliarla en el consulado argentino en Palma.

«El martes 14 de octubre me envió un mensaje indicando que había ido a la playa en coche y me adjuntó la ubicación del lugar», continúa la madre. «No he vuelto a saber de ella. He solicitado la activación del protocolo de búsqueda de personas y la asistencia del consulado argentino en Palma para que alerten tanto a la Policía Nacional como a la Guardia Civil».

Desde la Policía Nacional de Palma confirman que la joven llegó a la isla el pasado día 10, aunque no han recibido todavía ninguna denuncia por su desaparición.

Cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Paola Mariana puede hacerlo a través del teléfono de emergencias 112, o bien en los números de la Policía Nacional (091) o Guardia Civil (062).