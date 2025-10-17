El Govern no rectifica y seguirá contratando psicólogos sin especialidad clínica: "Si lo hacen otras comunidades, Baleares también"

El Govern no rectifica y seguirá contratando psicólogos sin especialidad clínica en Atención Primaria pese a las críticas lanzadas desde el Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL) y la Sociedad Española de Psicología Clínica (SEPC). Ambas entidades han denunciado esta semana que la conselleria de Salud está contratando a profesionales sin la titulación PIR, la formación sanitaria especializada exigida por ley para ejercer en el sistema público.

Pese a estas críticas, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, asegura que seguirán llevando a cabo esta práctica ya que "psicólogos clínicos no abundan" y se escuda en que es algo que también están haciendo otras comunidades autónomas. "No es una situación que solo se produzca en Baleares, también se está aplicando con éxito en Navarra, Cataluña, Asturias, La Rioja y Comunidad Valenciana. Si lo han hecho otras comunidades autónomas, Baleares también", argumenta Costa.

"¿Incumple la normativa?"

Cuestionado sobre si esta contratación sin especialidad clínica incumple la normativa para ejercer en el sistema público, Costa expresa "alguna duda al respecto" de esta cuestión. El portavoz del Govern incide en que este tipo de profesionales "están atendiendo sin ningún tipo de dificultad y prestan un servicio valorado por la ciudadanía" en las clínicas privadas. "¿Por qué no llevar esto a la pública?", expresa.

El también vicepresidente del Ejecutivo balear detalla que estos psicólogos "tienen la titulación y son profesionales que merecen el máximo respeto de los ciudadanos y del Govern". Asimismo, Costa destaca que la iniciativa se engloba en un programa piloto para reforzar la atención psicológica de Baleares. "Es un complemento adecuado para esta voluntad del Govern de abordar una cuestión muy grave como es la salud mental", recalca.

El COPIB, a favor de la medida

Por su parte, el Colegio Oficial de Psicología de les Illes Balears (COPIB) expresa su apoyo a la iniciativa del Govern. "Dichos profesionales – que han pasado por una formación específica – están plenamente formados y capacitados por sus años de experiencia en el ámbito sanitario y poseen las competencias necesarias para una atención de calidad en lo que respecta a la evaluación, diagnóstico y tratamiento que pueden ofrecer a la ciudadanía en Atención Primaria", argumentan desde la entidad.

De la misma manera que el COPIB respalda la incorporación de estos profesionales en Atención Primaria también entiende que son legítimas las reivindicaciones históricas de los Psicólogos/as Especialistas en Psicología Clínica de la necesidad de ampliar las plazas PIR y fortalecer la estructura del sistema sanitario en cuanto a la salud mental.

"Hoy, la realidad es que la demanda de atención psicológica de la población es incuestionable y requiere una respuesta urgente, como ya están haciendo otras comunidades autónomas. El COPIB considera que, en este contexto, la administración pública, los colegios profesionales, los/as especialistas en Psicología Clínica y los/as psicólogos/as generales sanitarios deben trabajar de forma coordinada y prioritaria en una misma dirección: mejorar la atención psicológica a la ciudadanía".

"Es momento de reflexión y concordia y nada ayudan los posicionamientos que puedan generar confusión en la ciudadanía. Al contrario, la reciente incorporación de psicólogos/as a la Atención Primaria permite un acceso más rápido a la atención psicológica para identificar y abordar los problemas psicológicos desde el primer momento y en distintos niveles de atención", señala el COPIB.

Por todo ello, el Colegio subraya que la incorporación de psicólogos/as en los centros de salud "está respaldada por la evidencia científica y debe complementarse con mejoras en la atención psicológica especializada, de modo que se garantice una respuesta integral, accesible, coordinada y de calidad a las necesidades de salud mental de la población".

El Sindicato Médico también se suma a las críticas

El Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL) se sumó ayer a las críticas de la Sociedad Española de Psicología en relación a la conselleria de Salud por la contratación de 16 psicólogos sin la titulación PIR, la formación sanitaria especializada exigida por ley para ejercer en el sistema público. La organización considera que la medida "no se ajusta a la normativa vigente" y reclama al Govern que garantice que la atención psicológica en la sanidad pública sea prestada exclusivamente por especialistas en Psicología Clínica.

En un comunicado, Simebal recuerda que la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) establece que solo los psicólogos formados por la vía PIR (sería el equivalente al MIR en Medicina) están habilitados para ejercer como clínicos en la red pública. "La figura del psicólogo general sanitario, que obtiene su título tras un máster universitario, puede desarrollar su labor en el ámbito privado, pero no está reconocida como especialidad sanitaria", recalca el sindicato.