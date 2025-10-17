El Govern aprueba el techo de gasto y lo convierte en un pulso con Vox: "Dispuestos a negociar, pero no a cambiar cartas"

El vicepresidente y conseller de Hacienda, Antoni Costa, presenta el techo de gasto más alto de la historia de Baleares, con 6.924 millones de euros para 2026, y convierte la votación en un pulso político con Vox, su socio prioritario en el Parlament.

El Govern necesita cinco votos más tiene actualmente los 25 escaños del PP para sacarlo adelante, y el debate se convierte en una prueba de fuerza dentro del pacto de legislatura. Costa destaca que el nuevo techo de gasto supone 361 millones más que en 2025, un incremento del 5,5%, y que desde 2023 las cuentas autonómicas crecen en más de 1.000 millones.

El conseller subraya que Baleares mantiene el déficit en cero, encadena tres ejercicios con superávit presupuestario y logra aumentar el gasto sin subir impuestos. “Hemos demostrado que se pueden bajar impuestos y aumentar el gasto público. No es un milagro, es el resultado de la actividad económica y del esfuerzo de los trabajadores y empresarios de Baleares”, afirma Costa.

Aviso a Vox: “No mezclaremos cromos”

El vicepresidente dirige su mensaje más político a Vox, a quien responsabiliza del futuro de los presupuestos. “Este techo de gasto tiene garantizados los 25 votos del PP, pero necesitamos cinco más. Los grupos deberán decidir si creen que es bueno reforzar los servicios públicos o prefieren bloquearlos”, advierte.

“Apelo a la responsabilidad de todos, pero si no estan de acuerdo con el techo de gasto, al menos que nos lo dejen aprobar con los 25 diputados del PP. Que no pongan palos en las ruedas”, insiste Costa.

Costa detalla que la mayoría del incremento de gasto se destina a sanidad, educación, servicios sociales y vivienda, y recuerda que sin techo de gasto no se podrán presentar presupuestos. “Si no tenemos techo, no habrá presupuestos, porque alguien habrá bloqueado la posibilidad de presentarlos”, insiste.

El conseller afirma que el Govern está dispuesto a negociar, pero solo sobre el techo de gasto, sin ceder en otras cuestiones. “No mezclaremos ous amb caragols. No cambiaremos cartas. No hay otras cosas. Olvídense: negociamos iniciativa a iniciativa. Si alguien dice que no aprueba el techo por otra ley, se equivoca: hablamos del contenido, no de otras cosas.”

Superávit, estabilidad y récord de ingresos

El Govern vincula el aumento del gasto al buen momento económico de las islas. Según las previsiones, la economía balear crece un 4,1% en 2024, un 3% en 2025 y un 2,7% en 2026, cifras “claramente superiores” a las del conjunto de España y Europa.

Costa explica que la recaudación tributaria también sube, impulsada por el consumo y la actividad empresarial. “Gracias al incremento de la actividad económica, las bases tributarias nos permiten decir con satisfacción que podremos gastar 361 millones más”, destaca.

Los recursos del sistema de financiación autonómico aumentan 165 millones de euros, mientras que los tributos cedidos, como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), también crecen.

Aun así, Baleares sigue siendo aportadora neta al sistema de financiación, con una contribución que pasa de 217 millones en 2025 a 408 millones en 2026.

Costa confirma que el Govern no modificará la política fiscal: “No habrá ni subidas ni bajadas de impuestos. La gran reforma fiscal ya está hecha.”

Pulso político en el Parlament

El debate sobre el techo de gasto marca un punto de inflexión en la relación entre PP y Vox, después de meses de tensiones por la gestión presupuestaria y la política fiscal. El Ejecutivo no contempla una prórroga de las cuentas, mientras que desde Vox aún no confirman el sentido de su voto.

Costa convierte la tramitación del techo de gasto en una prueba de liderazgo interno y de estabilidad del Govern de Prohens. Con un tono firme, insiste en que la prioridad del Ejecutivo es mantener el equilibrio fiscal y reforzar los servicios públicos, frente a lo que considera “bloqueos injustificados”.

“Los ciudadanos necesitan más sanidad, más educación y más vivienda. Quien vote en contra del techo de gasto tendrá que explicar que no quiere reforzar esos servicios”, sentencia el vicepresidente.